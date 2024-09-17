讓小孩看抖音6後果！專家見「衝擊一幕」嘆：這是我們要的嗎

▲親職講師呼籲，不要再讓孩子看抖音了。（示意圖／視覺中國）

文／親職講師趙逸帆

【能不能不要再讓小學生看抖音了？】

真的沒有別的東西可以看了嗎？除了短影音沒有其他休閒娛樂？

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這3年，我已經講了破百場，新世代網路教養陪伴的講座，每一場，我都重複說，不要再讓孩子看抖音。沒想到3年都過去了，還是一堆小學生在看，沒變少…好像還變多…。

看抖音短影音的後果有：

1.讓孩子更難提升專注力

在教育現場真的很有感，當老師同時說超過4～5個資訊，孩子只能聽進去幾個，其他的根本記不住。碎片式的訊息、短短15秒的影片不斷刺激孩子的大腦，一個接著一個刷，孩子的專注力就停留在短短的15秒。在最需要訓練專注力的年紀，我們讓孩子刷短影片，這不是害了孩子們嗎？

2.荒謬錯誤偏差的價值觀

各種危險大挑戰，錯誤感情價值觀傳遞，孩子在還沒被好好引導認識異性前，就吸收大量錯誤觀念，甚至有些孩子提早接觸性知識、過於偏頗的政治理念，在孩子最需要訓練「思辨力」的時候，卻被大量的資訊衝擊大腦，引導孩子沒那麼簡單，如果連慎選資訊平台都做不到，這也只是害了孩子們…。

3.國語文學習能力退化

當看到國中生手機是簡體字輸入法，用簡體字在跟同學聊天後，以及小學生作文中各種奇妙用法，你會發現常看短影片也正在影響孩子的國語文學習。抖音、小紅書都是簡體字，加上大部分社群媒體、為了要短小、聳動，表達方式都是非常誇張、碎片化的。難怪孩子越來越不會看落落長的文字，表達能力也會逐漸退步。當我們給孩子看抖音前，國語文學習你知道影響多少嗎？

▲當孩子「離不開網路世界」時，世界也跟著崩塌。（示意圖／視覺中國）

4.各種身心靈的問題

視力、睡眠影響就不提了。青少年的憂鬱症跟使用社群媒體絕對有關係，當孩子看到短影片上各種被修飾過、華麗、令人羨慕的生活片段，心中難免會自卑，而這世代孩子總是希望把最好的一面放在網路上，而內心最需要的需求卻往心裡塞，漸漸地，容貌焦慮、抑鬱、衝動一個接著一個，最後變成離不開網路世界的孩子，成癮了，世界也崩塌了。

5.實體的社交能力減弱

帶過好幾個孩子，在學校不講話，在線上講一大堆；在學校各種與人發生衝突，線上卻能號召上千人討論事情。很多孩子過度仰賴線上的互動，在乎線上收到的任何回應，喜歡被關注、被追蹤、被點愛心，而實體的同儕關係、家人關係卻一點也不在意，漸漸地，孩子不願意到校，不喜歡與人互動。

6.隱私權和安全性問題

模仿跳短影片已經不是新鮮事，但自從我看到一個國一女孩為了點閱率在螢幕前一件件脫去自己的衣服，看見小學生穿著制服，上面還貼著學校名稱和學號，在開心與同學跳著舞蹈，或是拍起搞笑畫面，這些都沒有問題嗎？沒人管的社群使用年齡限制，一個比一個還大膽的拍攝內容，隱私權和安全問題大家都如此不在意嗎？

演講中，我都會認真提以上6點，希望喚起一些家長們的重視！

而最最最重要的是，孩子在最該認識世界的時候，花了大把的時間滑社群媒體，這真的是我們要的嗎？

不要一直說我們陪伴引導就好，不該下載，不該看就不要看了，孩子也只是需要陪伴，需要課後的休閒娛樂，讓我們好好找方法吧！

本文經授權轉自：不帆心家庭教室創辦人，親職講師與現場教師趙逸帆