大陸爆紅「蠟瓶糖」台灣買得到！衛福部：涉違法釀食安疑慮

▲衛福部次長林靜儀。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

中國大陸爆紅的糖果「蠟瓶糖」受到關注，近期在台灣網購平台也可看到，但多數無標示成分，且未經許可販售。對此，衛福部次長林靜儀表示，若是該產品未經審查核准輸入販賣，已經涉違法，已要求食藥署了解。

林靜儀受訪時表示，今天早上有在網路上看到這款蠟瓶糖，不過因為沒有成分標示等資訊，有食安疑慮，且該產品如果沒有經過核准輸入就拿來販賣，已涉違法，可視違規情節，依食品安全衛生管理法、台灣地區與大陸地區貿易許可辦法來處理。

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針對該款糖果，林靜儀也直接在臉書提到，先不論食品標示問題，想想近年來蜂蜜產量銳減，有那麼大量且價格低廉的蜂蠟可以做零食販售嗎？且台灣好吃的當季新鮮食物這麼多，加工食品也經過食品安全與生產履歷的法律規範，種類多又安心，為什麼需要網購中國有食安疑慮的蠟和色素糖漿來吃呢？

林靜儀表示，目前已請食藥署了解此事，若有發現違法販售，可以直接向當地衛生局檢舉，依照台灣地區與大陸地區貿易許可辦法第7條，中國大陸貨品非經經濟部公告准許輸入或專案核准輸入等，不得輸入以及食安法第30條，輸入經中央主管機關公告之食品、基因改造食品原料、食品添加物、食品器具、食品容器或包裝及食品用洗潔劑時，應依海關專屬貨品分類號列，向中央主管機關申請查驗並申報其產品有關資訊。