吃一點＝1碗飯熱量！營養師曝「3大隱藏陷阱食材」

▲烤肉要聰明選擇食物，避免攝取過多高熱量食物。（圖／記者游瓊華攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣人的中秋三寶就是「月餅、柚子、烤肉」，但中秋三寶不只是熱量高，過多的糖份、不好的油脂種類更是影響健康的主因。營養師指出，除了一顆柚子等於一碗飯熱量，「玉米、甜不辣、米血糕」都是烤肉中的，「隱藏陷阱食材」熱量驚人，一根玉米或三片甜不辣或四小塊豬血糕，也相當於一碗飯熱量，若再加上烤肉醬，熱量更容易超量。

振興醫院營養治療科營養師陳韻婷指出，不少慢性疾病三高病友在節慶過後，血糖、血脂數值或體重往往控制不佳，詢問之下都會發現，除了烤肉和柚子，現在月餅種類、口味多樣化，由於體積不大，很容易當成下午茶點心來搭配茶或咖啡，導致中秋假期平均攝取到的份量會更多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳韻婷進一步舉例，門診曾遇過節日時吃多、喝多、體重不增反減的病人，檢查就會發現血糖值標高，甚至高到七八百以上都有，因為高血糖會產生胰島素阻抗，使得身體無法獲得足夠的能量而造成體重快速減輕。

陳韻婷也特別提到，柚子雖屬於水果類，含有纖維及豐富的維生素C，通常三瓣文旦（約110公克）為1份水果，熱量60大卡，含醣量相當於1/4碗白飯，熱量也不容小覷，若每天水果一次吃下整顆文旦，熱量可高達300～400大卡，不僅大於一碗飯的熱量，糖份也會超量。

而高溫炭烤肉類、烤肉油煙及燒焦物質都會產生異環胺（HCA）及多環芳香碳氫化合物（PAHs）等致癌物質，且烤肉最常見的種類為豬肉、牛肉等紅肉類，含有較高的飽和脂肪酸，會增加心血管疾病的發生。

陳韻婷提醒，烤肉時應先由高纖維的青菜開始攝取，增加飽足感，延緩醣類吸收，再選擇低脂魚肉類，並避免加工製品，如香腸、丸子等，也不宜塗抹大量烤肉醬，若吃了月餅，則當日應減少正餐主食類的攝取量，另也建議飯後一小時可從事運動，每天走路30-60分或萬步以促進消化，有助消耗熱量。