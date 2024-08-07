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健保住院整合照護8月起擴大！病人最高日付1050元可有24小時照護

▲▼健保署外觀。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保提升住院整合照護計畫8月起擴大提供，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

幫助住院病患家屬減輕照顧人力及經濟負擔，衛生福利部今年續推「健保住院整合照護服務」試辦計畫，且從8月1日起核定醫院達到109家，提供5,287床，相較於去年增加25家，873床位，預計服務量能也將比去年翻倍成長。民眾只要付每日最高新台幣1050元就能享有照護輔佐人員24小時的照護。

因應國內面臨高齡化、少子化、上班族、老人照顧老人等社會現況，護理及健康照護司及中央健康保險署共同推動全民健康保險住院整合照護服務試辦計畫，針對入住急性一般病床病人，除自聘看護、家屬自行照顧外，醫院也提供照護輔佐人力，適度減輕病患及家屬壓力。

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健保署醫務管理組組長劉林義表示，111年10月起40家醫院開始試辦，隔年增至84家，今年預估挹注5.6億元，核定109家醫院，提供5,287床，相較於112年增加25家，873床位；新增醫院自113年8月1日起開始收案。

劉林義說明，醫院依病房特性及疾病嚴重程度，安排適當照護輔佐人力，以病房團隊人員照護工作分級分工提供住院照護，家屬可以不需全天候留院照顧病人或自聘看護 ，病人也能獲得連續性及完整性的照護。由健保支付院所每日750點照護輔佐人力費用，民眾自行負擔0~1,050元住院整合照護輔佐服務費。

劉林義表示，112年試辦總計有3萬8千人使用，服務量約36萬人／日，今年光是1~5月已有25萬人／日，推估整年服務量可以達到60多萬人／日，和去年相比可說是翻倍。

健保署署長石崇良表示，健保署六個分區(臺北、北區、中區、南區、高屏、東區)皆有核定試辦醫院，資源配置更全面。未來將持續積極提升病人照護品質，並冀期嘉惠更多需要的民眾。同時對醫療端除可減輕護理師工作負荷，降低護理師流失。另外，亦提供照護輔佐人員有穩定的收入，讓整體團隊合作穩定運作，為社會的健康福祉帶來實質貢獻，創造多贏局面。

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