ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

一吃飽「做5件事」很傷腸胃！醫：躺平睡覺最不OK

肚子痛,經痛。（圖／記者李佳蓉攝）

▲吃飽飯後的NG行為其實很傷腸胃。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

不少現代人匆忙過著每一天，就連要「好好地吃飯」都成為奢侈的事。然而在吃飽飯後，有些行為舉止恐造成腸胃消化不良、脹氣，是醫師眼中的大地雷，卻有很多人每天都在犯。肝膽腸胃科醫師張振榕點名躺下睡覺、吃冰、立刻喝茶、洗澡及大量喝水，都可能引發腸胃不適，他要民眾先休息一下，別急著做。

肝膽腸胃科醫師張振榕近日在醫師好辣節目中列出易導致腸胃消化不良的「5大飯後NG行為」：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.躺下睡覺

在吃完飯後半小時至1小時就躺平睡覺，這是最不OK的。

2.吃冰

飯後吃冰會使腸胃道收縮，血流量不足容易引發胃痙攣。

3.喝茶

由於茶中含有很多鞣酸（單寧酸），一旦和吃下肚食物中的蛋白質結合，即容易讓蛋白質結成硬塊，易造成消化不好、營養吸收效率變差。

4.洗澡

吃飽後1到2小時是腸胃道正要消化食物、吸收營養的時候，那時會有很多血液供應腸胃道運作，假如在飯後1小時內洗澡，或進行很劇烈的運動，血液就會流至皮膚或肌肉組織，相對會導致腸胃道血流量不足，一旦引起這狀況，就會使消化功能變差，因此一定要避免。

5.大量喝水

早上剛起床，喝杯溫開水有助於開啟腸胃蠕動功能，但於飯後大量喝水，容易促使腹部壓力過大，會把食物往上頂，讓人感覺腹脹、消化不良，也容易釀成胃食道逆流。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

關鍵字： 健康百科 飯後 腸胃蠕動 消化不良 脹氣 張振榕醫師 醫師好辣 胃食道逆流

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

一吃飽「做5件事」很傷腸胃！醫：躺平睡覺最不OK

台大最新影像導引技術！主動脈手術像「開google導航」救回89歲翁

點無糖「糖分卻爆表」！營養師揭手搖飲陷阱：喝下肚都是油

境外移入登革熱、屈公病雙創5年新高！颱風後防「本土疫情」竄起

奧運選手懷孕7個月仍上場　醫揭「背後團隊很專業」：不可能冒險

會胖竟是營養不良！醫列「3大症狀」自測中招沒

衛福部修訂家外安置原則「以轄內為主」　跨縣市須建立合作機制

凱米「軟封城」新冠疫情降38%！羅一鈞曝趨勢：本周恐一小波反彈

輸液缺口增產中！食藥署：8月起國內產能提升每月54萬袋

腸癌初期難察覺！醫示警「左右兩側」症狀不同：發現大多已晚期

讀者迴響

回到最上面