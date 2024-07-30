一吃飽「做5件事」很傷腸胃！醫：躺平睡覺最不OK

▲吃飽飯後的NG行為其實很傷腸胃。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

不少現代人匆忙過著每一天，就連要「好好地吃飯」都成為奢侈的事。然而在吃飽飯後，有些行為舉止恐造成腸胃消化不良、脹氣，是醫師眼中的大地雷，卻有很多人每天都在犯。肝膽腸胃科醫師張振榕點名躺下睡覺、吃冰、立刻喝茶、洗澡及大量喝水，都可能引發腸胃不適，他要民眾先休息一下，別急著做。

肝膽腸胃科醫師張振榕近日在《醫師好辣》節目中列出易導致腸胃消化不良的「5大飯後NG行為」：

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1.躺下睡覺

在吃完飯後半小時至1小時就躺平睡覺，這是最不OK的。

2.吃冰

飯後吃冰會使腸胃道收縮，血流量不足容易引發胃痙攣。

3.喝茶

由於茶中含有很多鞣酸（單寧酸），一旦和吃下肚食物中的蛋白質結合，即容易讓蛋白質結成硬塊，易造成消化不好、營養吸收效率變差。

4.洗澡

吃飽後1到2小時是腸胃道正要消化食物、吸收營養的時候，那時會有很多血液供應腸胃道運作，假如在飯後1小時內洗澡，或進行很劇烈的運動，血液就會流至皮膚或肌肉組織，相對會導致腸胃道血流量不足，一旦引起這狀況，就會使消化功能變差，因此一定要避免。

5.大量喝水

早上剛起床，喝杯溫開水有助於開啟腸胃蠕動功能，但於飯後大量喝水，容易促使腹部壓力過大，會把食物往上頂，讓人感覺腹脹、消化不良，也容易釀成胃食道逆流。