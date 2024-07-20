「音樂治療」可助早療、長照卻發展受限　學會盼推動立法改善

▲社團法人臺灣音樂治療學會正式成立，理事長吳佳慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

音樂治療在英美澳已經有國家認證，實施多年，至於台灣，從1996年開始由民間團體發展，不少醫療院所、早療、長照單位都有應用，然而「音樂治療師」非政府認證醫事人員，受限於《醫療法》規範，無法執行治療業務，成為發展一大困境。今年「台灣音樂治療學會」正式成立，將與藝術治療團體一同推動相關立法。

音樂治療師運用系統化的音樂經驗，來幫助生理、心理、認知及社會功能上有需求者，台灣音樂治療學會理事長吳佳慧指出，國內在1996年成立「中華民國應用音樂推廣協會」，盼透過民間團體的力量推動音樂治療在台發展，獲得認證治療師共有67名，一直到28年後的今年，正式更名為「台灣音樂治療學會」。

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音樂治療在各級縣市社會局療育相關補助措施下，提供發展指標落後的學齡前孩童，與發展遲緩之青少年療育介入補助金；許多民間團體，也長期資助音樂治療在住院病童的醫療品質改善。其它應用層面還包含復健醫療、疼痛/焦慮控制、重症/安寧照護、老年照護，甚至是心理諮商、壓力與情緒紓解等。

然而根據《醫療法》，只有醫事人員可以進行治療，音樂治療不在醫事人員之內，吳佳慧表示，明明政府單位都肯定這項服務，也有音樂治療項目，卻沒有音樂治療師，讓有些音樂治療師必需自己另行進修拿到其它醫事專業證照，不然就要拐個彎和醫事人員合作才能執行。

▲音樂治療是透過音樂、樂器讓瞭解個案身心靈狀況，提供協助，音樂治療師現場即興演奏分享。（圖／記者洪巧藍攝）

吳佳慧也提到，早期國內的音樂治療人才都是去國外學習，2015開始才在輔大碩士在職專班有開收音樂治療組，後續還有東海、屏東大學音樂學系加入有相關訓練，不過直至去年才開始有第一批本土訓練學生成為認證音樂治療師。

分析其中原因，主要是因為實習有困難。吳佳慧表示，音樂治療師要求學生在畢業之後要累積1000小時的實習，但目前音樂治療師非醫事人員，到醫療院所等單位實習機會少，過程相當辛苦。

音樂治療學會理事兼立法小組成員鄭祺怡表示，將規劃和藝術治療、舞蹈動作治療、戲劇治療與心理劇專業等創造性表達性藝術治療團體結盟，共同推動專業認證立法，獲得國家認證。

衛福部醫事司長劉越萍受訪表示，音樂治療目前僅屬於輔助療法，不能認定有療效、執行人員也非醫事人員，目前也尚未有將音樂治療師納入醫事人員的修法規畫。