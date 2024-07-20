幼兒園性侵案震驚父母！心理師教你觀察孩子不對勁　1態度是大忌

▲心理師說，觀察孩子可從生活、情緒或睡眠開始。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張乃文／台北報導

北市一所私立幼兒園爆發毛姓園長兒子涉嫌性侵、猥褻女童案。許多家長看到新聞相當擔憂，台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰說，對於孩子的情況可從生活、情緒、睡眠狀態觀察，假設惡夢頻繁，可能要了解原因、夢的內容，理解孩子發生的事情；並營造「保護」、「信任」的環境，千萬不能以「責備」的方式。

北市幼兒園案發生後，有部分家長接收到訊息非常擔憂，不曉得該如何進一步了解孩子的狀態。藍挹丰提到，整起事件讓大家都相當難接受，這時我們可以做的是，與孩子試著溝通，了解身體界線和尊重他人的概念。她說，這個傳達是雙向的，也就是讓孩子們知道，別人尊重我們的同時，我們也必須去尊重別人。

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對於較年幼的孩子，藍挹丰認為，可以試著告訴、教導孩子，自己身體哪些地方是連家人都不可以碰觸的，例如上廁所的地方等私密處，教育孩子保護自己。她指出，另一個面向是要讓孩子知道，萬一發生任何的事情，不要覺得羞恥或害怕，而是要勇敢說出口。

有些孩子不一定可以完整表達，藍挹丰說，照顧者可以透過3個部分觀察，包括生活習慣、情緒、睡眠狀態等，都是蛛絲馬跡。她指出，像是睡覺時，若孩子頻繁做惡夢，可能可以了解最近是不是有發生什麼樣的事情，或是稍微詢問夢的內容；有些孩子是平常不會抗拒父母的擁抱，但突然出現反抗的舉動；或是要留意部分孩子在這個年紀時，對性方面議題的理解程度、性知識的來源等。

▲與孩子溝通時，最重要的是營造信任感，不要以責備的方式。（示意圖／取自CFP）

藍挹丰說明，有時候孩子的情緒可能特別畏縮、害怕，或是人際相處出現異狀，都是需要留意的。她提到，不是出現上述情況就等於孩子一定是受到性侵害，而是孩子發生異狀時，本就是需要觀察、關心並及時提供協助。

藍挹丰提醒，最重要的事情是，要讓孩子理解，萬一發生了任何的事情，不要感到羞恥或害怕，勇敢的反應，讓他們知道「爸爸媽媽是值得信任的」。照顧者也要注意的是，狀況可能有千百種，但是不管是什麼情形，跟孩子溝通時，必須營造「孩子不管今天說出什麼，都不是他們的錯」。

藍挹丰表示，不要用責備的方式，像是「怎麼沒有保護好自己」、「為什麼沒有早點告訴我」這些話都是不適宜的；要讓孩子了解「我們正在幫忙你，所以需要知道你發生什麼事情，但不論是什麼，這些都不會是你的錯」後續才能開啟孩子的心。

同時，藍挹丰解釋，當照顧者覺得不對勁，但又不曉得如何了解事情，而孩子的情緒或生活狀態真的出現重大的改變時，還是建議可以尋求專業的心理協助，包括心理師、精神科醫師或社工等，受過訓練的人都可以提供幫助。