別等口渴才喝！醫曝「有4症狀」＝你缺水了

▲醫師提醒，別等口渴才喝水！（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

人體有70%是水，其與各器官的運作密不可分。營養功能醫學專家劉博仁醫師示警，「千萬不要等到口渴才喝水」，一旦水喝得不夠，血液循環會變得比較差，容易引發便秘、反應力下降及容易口臭。可透過小便顏色判斷喝水量是否充足，如果尿液呈現深黃色，就要趕快補水了。

劉博仁醫師在粉專提醒國人，天氣炎熱，一定要主動喝水，水分充足，血液循環就會比較好。他說明，成人一天喝水量約需2000c.c.，因天氣熱很容易流汗、流失較多水分，此時若水喝得不夠，血液循環會比較不好，容易發生便秘、反應力會下降，也容易口臭。平時可觀察小便的顏色就知道喝水量充不充足，如果顏色呈現深黃色或更深的顏色，代表水量往往是缺乏的，此時更要補水。

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根據健保署資料顯示，人一天經由呼吸與皮膚排出約600～800c.c.水分，加上一天約需排出7～8次尿液，一次約300～400c.c.，因此以排出的「液體量」推算，人們一天最少需要4000～5000c.c.的水量補充。但實際上因飲食中也會攝取到水分，因此透過「飲用」補充的水分，一天約2000～3000c.c.即可，但喝水時切記要慢慢喝，勿快速、大量灌水，以免傷害腎臟。

許多人都有過上完體育課猛灌水的經驗，外科醫師陳榮堅曾說，水灌太快容易「水中毒」，想像當身體水分散失時，體內鈉離子含量過高，猛灌水將鈉稀釋，造成瞬間低血鈉即稱為水中毒，當鈉離子低到一定程度恐出現全身無力、嚴重時意識不清，甚至有致命的可能。