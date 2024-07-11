筋膜槍放鬆肌肉夯！醫示警「6情況應該避免」　最嚴重恐中風

▲不少人會用筋膜槍來舒緩肌肉緊繃，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

現代人生活繁忙，常常會有肌肉緊繃、痠痛等困擾，不少人會使用筋膜槍來緩解。復健科醫師指出，筋膜槍適合用於肌肉與筋膜的緊繃、纏繞，至於其它如神經痛、局部發炎等疼痛則沒有用；醫師也點出「6種情況」不適合使用筋膜槍，特別血管附近應該避免，有些長者本來就有血脂高、動脈粥狀硬化等問題，血管內壁上堆積的脂肪斑塊若因此被震掉，恐怕引起中風問題。

嘉義長庚醫院復健部主治醫師許宏志受訪表示，筋膜槍的適應症為肌肉緊繃、筋膜纏繞等情況，他形容，筋膜纏繞就像是外套縐折糾在一起，需要用熨斗去熨平，筋膜槍就是熨平的角色，可以幫助改善相關疼痛。但是包含常神經疼痛、關節積水、腫脹等局部發炎造成的疼痛就沒有效果。

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許宏志特別點出不適合使用筋膜槍的幾種情況，要格外小心的就是「血管附近」，他解釋，血液不通暢也會造成疼痛，但是包含脖子氣管兩旁部位、後頸耳下風池穴的部位都不要打。特別是年長者，本身血脂高、動脈粥狀硬化，千萬避免用筋膜槍去打，相關震動恐怕使血管受損，或者血管內壁上的脂肪斑塊掉下來，如果順著血流跑到腦部，恐怕會形成腦中風，另也可能往心臟去影響。

其它應該避免使用狀況則包含：神經周邊、凝血功能有問題者、長者骨鬆、小朋友關節生長板、孕婦與月經來的婦女則要避免使用於腹部。許宏志說明，如果本身有吃抗凝血劑、凝血功能不好，使用筋膜槍恐怕造成出血問題；骨鬆者在筋膜槍的震動下恐怕會讓骨頭受傷；月經時期如果讓子宮受到外力震動，恐怕會出血更多。

談到筋膜槍使用方式，許宏志指出，筋膜放鬆使用方式可以來回滾動，包含背部、下背部等部位去使用都算安全，若是使用於大腿、小腿等肌肉放鬆，也可以用球狀的頭做單點壓按，每次約10分鐘至15分鐘。

是否達到效果則是看是否「變得不痛」，許宏志指出，如果打完變得更痛，這是不對的，另疼痛部位有周邊化、往外擴散，也是錯誤使用的情況，就應該停止。