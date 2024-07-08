ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

熱到「小強」狂竄！北市餐廳「蟑螂出沒」暴增　半年就有187件

餐飲業者應加強病媒防治及食材保存。（圖／北市衛生局提供）

▲台北市衛生局針對餐飲業者要加強重點稽查。（圖／北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

近期連續多起餐飲業者食品變質及病媒出沒事件，根據台北市衛生局統計，常見的病媒是蟑螂，分析同期民眾陳情病媒出沒案件數也逐年增加，在111年有41件、112年76件，而今年則已經有187件。衛生局也提醒，台灣夏季氣候潮溼炎熱，適合病媒及細菌滋生，業者在夏季應更積極落實病媒防治措施。

根據交通部中央氣象署資料顯示，台北市1月至6月平均月均溫逐年上升，已較前年上升0.72℃，隨著夏季來臨氣溫逐步上升，7月月均溫將超過30℃，其中蟑螂在氣溫24~32℃時最為活躍。對此，北市衛生局會針對食品業者病媒防治及食材保存兩大重點加強稽查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一是「病媒防治」，業者應定期清理食品殘渣和垃圾，廚餘桶、垃圾桶是否加蓋且避免堆積，不成為病媒的食物來源；廚房及垃圾處理區是否定期清潔和消毒，是否有實施病媒防治的紀錄，不出現病媒出沒痕跡；出入口、門窗、各式孔道是否有防止病媒侵入設施，尤其是排水孔（溝），不讓病媒趁機潛入。

第二則是「食材保存」，要注意存放生鮮食材的冰箱溫度是否符合規定（冷藏0~7℃及冷凍-18℃以下），熱藏溫度應高於60℃；食材運送過程中是否使用保冰箱或保冷袋等措施，避免太陽直射及運送時間過久，使食材溫度上升。

另外，稽查內容還包括工作場所內的食材是否妥善覆蓋或密封，避免病媒和灰塵的污染；廚餘是否存放在密封且防蟲的容器中，避免孳生細菌，如無法當日將廚餘丟棄，可冷藏存放避免變質發生異味，但需落實分區管理，不得與食材混放以避免誤用或交叉污染以及是否隨時檢查食材品質，並掌握「先進先出」原則，不使用變質或過期的食材。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁提醒，夏季保存食品要特別注意「溫度」及「時間」，攝氏7℃~60℃為危險溫度帶，易使微生物生長繁殖，切記不要讓食品在此溫度範圍中放置太久，調製食品後勿放置於室溫下超過2小時，若室溫超過30℃時更不要放置超過1小時。

民眾若在外用餐可至「台北市政府衛生局食藥粧網路地圖（iMAP）」查詢北市餐飲業者歷次稽查結果及場所相關資訊，即時掌握餐廳食安情報，並作為選擇餐飲店家的參考。

Gotcha！內衣捕獸夾抓住8KG胖貓 姐姐「魔性嘲笑」網驚：內衣超大

關鍵字： 食品安全 食安 病媒 小強 蟑螂

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

博愛座更名「優先席」認定可修法！衛福部7月底送行政院

熱到「小強」狂竄！北市餐廳「蟑螂出沒」暴增　半年就有187件

打新冠疫苗5分鐘後臉色蒼白！婦人過敏性休克死亡「獲賠150萬」

28歲OL做美甲　指尖摳眼釀「眼球破裂」！就醫知嚴重性嚇壞

網路交友恐遇性暴力！去年逾1成通報是「見網友」被性侵

婆婆懷孕工作到生！她挺7月肚「遭酸整天吹冷氣」　名醫霸氣回9字

吃避孕藥害的！20歲女「3條血管全堵住」　醫示警「1類人」別亂吃

熱爆「2情況」別刮痧　中醫：常待冷氣房小心中陰暑

醫手術「開錯位置」傷口變2倍大　女遭怪罪「沒自費電漿刀」哭了

江坤俊爆不倫！心理師揭「好老公也會偷吃」13大真相

讀者迴響

回到最上面