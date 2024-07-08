熱到「小強」狂竄！北市餐廳「蟑螂出沒」暴增　半年就有187件

▲台北市衛生局針對餐飲業者要加強重點稽查。（圖／北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

近期連續多起餐飲業者食品變質及病媒出沒事件，根據台北市衛生局統計，常見的病媒是蟑螂，分析同期民眾陳情病媒出沒案件數也逐年增加，在111年有41件、112年76件，而今年則已經有187件。衛生局也提醒，台灣夏季氣候潮溼炎熱，適合病媒及細菌滋生，業者在夏季應更積極落實病媒防治措施。

根據交通部中央氣象署資料顯示，台北市1月至6月平均月均溫逐年上升，已較前年上升0.72℃，隨著夏季來臨氣溫逐步上升，7月月均溫將超過30℃，其中蟑螂在氣溫24~32℃時最為活躍。對此，北市衛生局會針對食品業者病媒防治及食材保存兩大重點加強稽查。

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第一是「病媒防治」，業者應定期清理食品殘渣和垃圾，廚餘桶、垃圾桶是否加蓋且避免堆積，不成為病媒的食物來源；廚房及垃圾處理區是否定期清潔和消毒，是否有實施病媒防治的紀錄，不出現病媒出沒痕跡；出入口、門窗、各式孔道是否有防止病媒侵入設施，尤其是排水孔（溝），不讓病媒趁機潛入。

第二則是「食材保存」，要注意存放生鮮食材的冰箱溫度是否符合規定（冷藏0~7℃及冷凍-18℃以下），熱藏溫度應高於60℃；食材運送過程中是否使用保冰箱或保冷袋等措施，避免太陽直射及運送時間過久，使食材溫度上升。

另外，稽查內容還包括工作場所內的食材是否妥善覆蓋或密封，避免病媒和灰塵的污染；廚餘是否存放在密封且防蟲的容器中，避免孳生細菌，如無法當日將廚餘丟棄，可冷藏存放避免變質發生異味，但需落實分區管理，不得與食材混放以避免誤用或交叉污染以及是否隨時檢查食材品質，並掌握「先進先出」原則，不使用變質或過期的食材。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁提醒，夏季保存食品要特別注意「溫度」及「時間」，攝氏7℃~60℃為危險溫度帶，易使微生物生長繁殖，切記不要讓食品在此溫度範圍中放置太久，調製食品後勿放置於室溫下超過2小時，若室溫超過30℃時更不要放置超過1小時。

民眾若在外用餐可至「台北市政府衛生局食藥粧網路地圖（iMAP）」查詢北市餐飲業者歷次稽查結果及場所相關資訊，即時掌握餐廳食安情報，並作為選擇餐飲店家的參考。