「血型減肥法」專屬菜單爽瘦！A型少吃肉、O型要忌這3樣

▲「血型瘦身飲食法」提到，O型血人更能消化動物性蛋白質。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

這個夏天為了穿得清涼、露出細腰辣腿，不少人努力控制飲食和運動，而「人的血型」竟是影響關鍵？營養師李婉萍表示，國外研究發現，不同血型有各自適合的瘦身飲食方式，像是A型血的人，更能消化植物性蛋白質，要少吃高脂肪食物、紅肉；反之O型血者雖更易消化動物性蛋白質，但不易消化乳製品、豆類和穀類。

不同血型有專屬於自己適合的瘦身飲食方法。營養師李婉萍在粉專指出，這種「血型瘦身飲食法」是由美國自然療法學者Dr. Peter J.D'Adamo所研究提出的，他發現血型與人體內部機能有著相關連結，因此透過研究提出每種血型有各自適合的「飲食類型」，大家可參考自己的血型來看看最適合吃進哪類食物。

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A型血飲食法

更能消化植物性蛋白質，因為胃酸分泌較少，所以對於牛肉、羊肉等高脂肪肉類較難消化，要避免食用過量肉類，並且以蔬果為主，再搭配植物性蛋白質，以補充體內不足的蛋白質。

建議：水果、蔬菜、豆製品、雞肉、魚

避免：高脂肪食物、紅肉、乳製品、番茄

B型血飲食法

體內具有較多分解肉類蛋白質的酵素，所以有較好消化肉類蛋白質的能力。適合肉類與乳製品，但不適合麵條、玉米等，會使B型血人的代謝變慢，導致堆積脂肪。

建議：牛、羊、豬肉，各式肉類、乳製品、水果

避免：玉米、小麥、麵食、堅果類

▼B型血的人不適合吃麵條，會使代謝變慢。（示意圖／記者李佳蓉攝）



O型血飲食法

更能消化動物性蛋白質，例如魚或肉等等，O型血的人體內分解肉類蛋白質的酵素，比其他血型的人超過3倍以上，但是不容易消化乳製品、豆類、穀類，需透過攝取各種蔬菜來彌補穀物和奶製品中的營養成分。

建議：海鮮類、肉類、魚、蔬果、洋蔥、番薯、蘋果

避免：穀物、小麥、玉米、豆類、糯米、乳製品

AB型血飲食法

適合的飲食介於A型與B型間，最好將A型和B型飲食結合起來參考。其消化系統比較敏感，因此較會發胖，不適合食用乳製品食物，吃多容易囤積脂肪。

建議：豆製品、蔬果、海鮮、魚、蛋、藻類

避免：乳製品、牛肉、蕎麥