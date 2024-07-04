600萬台人有脂肪肝！　醫曝4迷思「若惡化變肝癌」只剩3～6個月

▲在台灣，脂肪肝盛行率高，醫師示警「脂肪肝存在越久罹癌率就越高」。（示意圖／亞大醫院提供）

文／華人健康網

根據衛福部最新公布的2023年國人十大癌症死因，肝癌已經連續44年位居第二名，雖然成因大多來自B肝與C肝患者，但是，「脂肪肝」也是未爆彈，脂肪肝有可能引起肝硬化甚至肝癌。目前台灣男性脂肪肝的比例是女性的2倍，幾乎每3位男性就有1人有脂肪肝，脂肪肝存在越久罹癌率就越高。

脂肪肝會造成肝臟發炎、肝指數上升，並引發肝臟纖維化、肝硬化與肝癌，卻經常被民眾忽視，因此按照流行病學盛行率推估，未來脂肪肝患者恐怕上看600萬人。

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關於脂肪肝也存在不少迷思，像是，瘦子不會有脂肪肝、多吃保肝產品就不會有脂肪肝、素食者患有脂肪肝比例較低、只要抽血指數正常就不會有脂肪肝。減重專科暨家醫科醫師魏士航特別針對以上4大迷思破解。

▲女業務雖然瘦，但因偏愛澱粉與高糖水果，導致有輕度脂肪肝。（示意圖／記者李佳蓉攝）

魏士航醫師表示，過去在診間當中就有1位30歲的女性業務，BMI19，看起來瘦瘦的，但超音波檢測結果卻讓他大吃一驚，因為對方竟有輕度脂肪肝，魏士航表示，這1位患者體重輕只是她的肌肉量不足，且長期以來都偏愛澱粉與高糖水果，但碳水化合物與水果中的果糖都是活化肝臟脂質新生的元凶，特別果糖在代謝當中還會產生尿酸，會加速脂質生成，形成惡性循環，因此就算BMI正常，不恰當的飲食習慣，不只讓她成為四肢瘦瘦卻肚子大大的泡芙人，更是脂肪肝風險往上攀升的關鍵。

另外，不少上班族把保肝產品當救急仙丹，總覺得吃了就會對肝有「保庇」，但在魏士航醫師診間就有1名40歲竹科工程師，雖然有吃保肝產品的習慣，但一天三餐外加點心、宵夜都少不了高糖的精緻澱粉和飲料，到診間檢查後才發現，不僅早已經是重度脂肪肝，糖化血紅素更高達7.9，確診糖尿病。

幸好後期配合醫師用藥、飲食與生活習慣也打掉重練，半年內成功減重16公斤，從104公斤減到88公斤，糖化血紅素也降到5.7，病狀明顯緩解。

此外，針對近年吹起的素食風潮，魏士航醫師也特別提醒，「吃素患脂肪肝的機率，恐怕比吃葷食還要高！」由於素食者大多攝取較多的碳水化合物與果糖，例如米飯、麵食、地瓜、山藥以及水果，飲食不均衡加上蛋白質攝取不足，反倒會讓脂肪肝風險大幅提高，建議素食族可以參考211餐盤，降低風險。

至於一般大眾仰賴的抽血檢查，其實僅能判斷肝臟發炎程度，並非脂肪堆積程度，要請醫師做超音波檢測，才是較為有效的方法。他強調，脂肪肝初期症狀因為不明顯，民眾常輕忽，但一旦惡化為肝癌，發現時大多已是晚期，只剩3～6個月的壽命；就算肝不抗議，也會因為代謝變差，提高乳癌、子宮內膜癌、大腸癌與直腸癌的風險。

本文經授權轉自：華人健康網《瘦子不會有脂肪肝？吃保肝品就不會有脂肪肝？醫師破解4大迷思》

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