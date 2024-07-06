台灣是洗腎王國！傷腎4行為「愛喝手搖飲」也中　醫：每天吃更危險

▲手搖飲料也是傷腎地雷。（示意圖／ETtoday資料照）



記者李佳蓉／綜合報導

台灣被稱為「洗腎王國」，全台腎臟病人口數已突破200萬，慢性腎臟病也是台灣目前醫療花費最高的疾病。初日診所新陳代謝專科醫師周建安即點名造成腎臟損傷的「4大NG行為」，包括水喝太少，愛吃高鹹高油及高糖食物，過度服用成藥、抗生素和止痛藥，另外對夜市小吃與含糖手搖飲愛不釋手也是大忌，「每天都吃更是危險」。

周建安醫師在YouTube頻道中公布損害腎臟健康的4大行為：

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1.水喝太少

腎臟就像一個「毒素過濾器」，假如飲水量不足，過濾不了毒素，就容易傷身，一天盡量要喝水2500c.c.以上。

2.高鹹、高油、高糖飲食

飲食要保持清淡、減少外食，可降低鹽分的攝取。

3.愛吃成藥／抗生素／止痛藥

長時間過度服用藥物與保健食品、地下電台黑藥丸，甚至來路不明的中藥，反而會造成腎衰竭引發腎臟損傷。

4.愛吃夜市小吃、手搖飲

過多的食品添加物對腎臟帶來很大負擔，尤其每天吃更危險。

周建安提醒，即刻起維持多喝水、選擇原型食物的好習慣，就有機會保護腎臟，成為好「腎」人。

▲台灣洗腎人口多，又被稱為「洗腎王國」。（示意圖／門諾醫院提供）

財團法人腎臟病防治基金會表示，腎臟病是不可逆的，難以治癒，只能盡量減緩惡化的速度，因此要記得5字口訣「泡、水、高、貧、倦」警訊。泡指的是泡泡尿，尿尿結束後會有尿蛋白浮在水面上；水腫是因為腎臟病的尿排不出去，所以全身會水腫。此外，容易伴隨高血壓，且因腎臟病影響血紅素的生成，也容易貧血，毒素累積更使得整個人疲倦。民眾必須謹記這5大症狀，一旦出現馬上找醫生治療，避免惡化成腎臟疾病。