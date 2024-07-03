全台今年已12例！日本腦炎致死率高有後遺症　提高警覺防蚊咬

▲感染科主任黃妙慧表示，日本腦炎致死率高，還可能留下嚴重後遺症。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

根據疾病管制署統計，2024年台灣已經出現12例日本腦炎確定病例，其中一位病例6月分出現在花蓮。這例病人是68歲的男性，在6月上旬就醫，入住加護病房治療，並在6月底病況穩定出院。由於日本腦炎主要經由病媒蚊傳染，病況嚴重時會導致昏迷，甚至有死亡的危險。花蓮慈濟醫院感染主任黃妙慧呼籲民眾，要落實防蚊措施，並且帶家中適齡的孩童接種日本腦炎疫苗，預防日本腦炎帶來的影響。

日本腦炎疾病潛伏期為5到15天，感染者不一定會出現臨床症狀，而小孩與長者是最容易出現臨床症狀的族群。黃妙慧主任表示，一般來說，臨床症狀輕微者會出現頭痛、發燒、上吐下瀉等症狀；嚴重時可能會出現意識狀態改變、神智不清或運動障礙等現象，甚至有死亡風險，致死率大約是20-30%；另外還有30-50%的機率，會留下包含語言障礙、不正常肌張力、肌無力、智力不足…等神經性或精神性的後遺症。

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6月份這位病人，是在家中出現意識不清的狀況，被家人發現後緊急送醫，住院期間中出現抽搐及癲癇症狀，醫療團隊懷疑病人罹患日本腦炎，四天後由疾病管制署檢驗確定診斷為日本腦炎，在加護病房接受支持性療法，並在6月底病情穩定後出院。

▲感染科主任黃妙慧呼籲，落實防蚊措施，並且帶家中適齡的孩童接種疫苗。

日本腦炎是人體感染日本腦炎病毒所引起的一種急性腦炎，主要是由包含三斑家蚊、環紋家蚊、白頭家蚊等病媒蚊叮咬為傳染途徑，不會人傳人。黃妙慧主任表示，日本腦炎大多流行於東亞地區，每年的5月至10月是臺灣的流行季節，尤其是6到8月炎熱的暑假期間，而清晨跟黃昏時間是常見病媒蚊的活動時間，要特別注意防蚊措施，例如：確認紗窗、紗門的完整性，戶外活動時建議穿著淺色長袖長褲，並使用檢驗合格的防蚊用品。豬舍、動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近為高危險區域，應避免於病媒蚊活動的高峰期於這些地點活動。

除了防蚊措施之外，日本腦炎的疫苗施打是目前已知最佳的預防措施。黃妙慧主任表示，日本腦炎疫苗分為「活性減毒嵌合型日本腦炎疫苗」與「不活化日本腦炎疫苗」兩種類型，建議家長依照衛生局與醫院的建議，盡速完成幼兒常規疫苗接種。而有高感染風險的成人，如居住地或工作地點鄰近動物畜舍或病媒蚊孳生區，或者要到日本腦炎高風險地區旅遊者，可以到「自費接種疫苗服務單位」，或者掛號「旅遊醫學門診」，由專科醫師評估後，自費進行接種日本腦炎疫苗。

