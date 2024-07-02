電風扇「別直吹家裡1處」！　醫：都是動物殘肢、蟲屎

▲天氣熱到爆，只想躲進冷氣房內。（示意圖／記者劉維榛攝）

文／早安健康編輯部

冷氣要如何吹得輕鬆愜意，又能保健身體、樂活養生？這並非廣告詞，而是認真拆解使用冷氣的每個時刻、情境，從保健養生角度切入，自然能找到最適合每個人的冷氣養生術。由此看來，事前準備、清醒與睡眠三大階段各有不同目標；吹冷氣前、中、後都有許多重點，現在就來精選白天清醒時要注意哪些。

白天清醒時刻是吹冷氣環境中最複雜的時刻：可能在工作場所，也可能居家；生活節奏可能很急促，也可能很悠閒。但大致上可以分成開始吹冷氣之前、當中、結束後三種情境，保健養生的重點各不相同。

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吹冷氣前

營造緩衝空間

中國醫藥大學醫師群的《中西醫健康養生寶典》說到，冷氣房內外溫差大，造成微血管收縮，會影響血液循環引起身體不適。因此，若是從酷熱的室外進入冷氣房，可以先在冷氣強度相對較弱的地方停留一下，像走道區、樓梯間等，讓身體適應溫度後再進入溫度較低的地方，能減輕因血管收縮造成的頭痛或肩頸僵硬不適等症狀。

馬光診所許名鈞中醫師也表示，如果是上班族，還可以在大樓的大廳或陰涼處稍等，身體降溫後再進辦公室。同樣地，如果是相反地從冷氣房走到戶外，也需要經過一小段緩衝區域較妥。

如果是居家環境，家裡的溫度通常比室外要低些，進門就不要馬上開冷氣或直接對著吹，也能達到自然緩衝作用。如果有安裝智慧家電或是冷氣沒有關，注意不要一開始就設定到低溫，等回家一段時間後再把溫度調低。

擦乾汗液

從炎熱地方回來往往滿身大汗，汗孔也是張開的，此時皮膚吹到冷氣，影響很大。長庚醫院中西醫師高定一提醒一定要把汗先擦乾再吹冷氣，最好是能洗個溫水澡，清潔身體也能安定汗孔。

保持室內空氣對流

嘉義市政府環境保護局表示，民眾常誤認為冷氣具有通風換氣的功能，但實際上各種冷氣都只有室內空氣冷熱交換的內循環，沒有跟室外換氣及排氣。因此，若沒有適度開窗讓室內外空氣交換，室內二氧化碳及髒空氣將持續累積。

環保局建議開啟每扇窗戶至少15公分，並以對角、對向窗戶開啟方式為最佳；若室內僅有單面或單側窗戶，也可搭配循環扇加強室內外空氣流動。

▲即使有開冷氣，環保局建議仍要適時開窗讓室內外空氣交換。（示意圖／記者陳建宇攝）

吹冷氣當中

設定溫度從25度開始

各家對於冷氣應該設定在幾度，說法都不一致，有的固定在一個溫度，有的則是規定一個區間，有的則是固定比室外低幾度，說法之多莫衷一是。

這些說法往往來自國內外權威機構或專家的意見，但是不要忽略，台灣的海島地理型態不會跟其他地方完全一樣，不論是緯度、氣候，甚至居住環境，都不能單純照搬某一個權威來源的說法。因地制宜是必須的，回歸到身體本質，若從「體感舒適讓氣血順暢，就能養生」的觀點，對照台灣一般來說讓人感到舒適的溫度，冷氣的溫度調整建議如下：

1.從25度開始，感受身體是否感到舒適，既不會過冷，也不會熱到不適、焦躁。

2.如有不夠舒適的感覺，依情況調高或調低溫度設定，直到覺得舒服為止。

3.高齡、慢性病患者或產婦，應特別注意溫度勿過低，應遵照醫師指示。若未指示，可比正常情況下高約1至2度。

冷氣絕對不要吹到後頸

長庚醫院中西醫師高定一強調，除了一般人較熟知的頭部，後頸部一定要注意避免吹到冷氣。

日本內科醫師、血液循環專家渡邊尚彥表示，頸部有一條「靜動脈吻合」（AVA）的特殊血管，由於是體溫調節開關，因此感到寒冷時會閉合，血液流動便會受到影響。夏天時，從炎熱的戶外進到冷氣房時，為了防止AVA閉合，建議圍一條圍巾保暖脖子。

▲電風扇直吹牆角，小心吹起動物殘肢、蟲屎而引發過敏打噴嚏。（示意圖／Pexels）

風扇不吹牆角

相信大家都很清楚冷氣甚至電風扇都不要直吹，於是很多人自然會把能夠靈活擺動的電風扇轉向，甚至讓它去吹沒有人的牆角。不過沒有人經過的牆角往往積存更多髒汙，重症專門醫師黃軒就表示，家中牆角最常見各種汙染物質，包括灰塵、蜘蛛網、黴菌、塵蟎，很多都是「動物殘肢」、「分屍」、「蟲子屎」、「各種各樣小生命的分泌物」及人類身體掉落的皮屑等。

一般正常人鼻子吸進這些物質，可能都因此打噴嚏，過敏患者就更嚴重。此外，扇葉上有時候沒清潔而有灰塵，也需要注意。

吹冷氣後

趕跑寒氣的耳朵按摩操

日本醫學博士川嶋朗推薦一款非常簡單的耳朵按摩操，可以影響全身，趕跑一些不小心吹到身體的寒氣。此按摩操還能有效消除肩膀僵硬、眼睛痠痛，並提高集中力，累的時候，請務必試試看！

❶抓住雙耳上面，輕輕往斜上方拉開數秒鐘。

❷抓住耳骨，輕輕往橫向拉數秒鐘。

❸捏住耳垂，一樣輕輕往下拉開，維持數秒鐘。

本文經授權轉自早安健康，原文引自：醫：電風扇對這位置吹很傷身！溫差5度增腦中風機率…吹冷氣養生7心法