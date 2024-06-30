27歲蒙古女下肢栓塞！遠奔台灣醫治　醫示警3類人：嚴重恐截肢

▲醫師提醒，長期久坐、久站都應留意下肢靜脈栓塞問題。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者張乃文／台北報導

員榮醫療體系日前收治一名蒙古國女性，因為該名患者上班久坐、喝水量少，曾因左下肢急性紅腫脹痛，診斷為急性左下深部靜脈栓塞，但多次就醫都無法改善，後來飛抵台灣求診，所幸經過治療後，症狀順利改善。醫師提醒，久坐、久站及長期臥床民眾都應留意下肢靜脈栓塞問題，嚴重可能導致截肢。

蒙古國一名27歲上班族因為久坐、喝水量少，3月曾出現左下肢紅腫脹痛，就醫檢查診斷為急性左下肢深部靜脈栓塞，先後曾在其他醫院進行治療，症狀仍無法改善。後續患者飛抵台灣，求診員榮醫療體系，心臟外科主任賴金湖表示，病患曾為了治療，甚至終止妊娠，接受抗凝血劑藥物並放置下腔靜脈濾網，預防死亡率較高的肺栓塞。

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不過病人的腫脹疼痛感仍未改善，甚至擴散至左下腹及骨盆處，後續經過國際醫療轉介，賴金湖說，當時替病患進行微創導管治療等，整個療程順利將血管打通。手術完成，患者形容自己確實有感覺改善，後續長期服用抗凝血劑，穿著醫療級彈性襪，定期回診即可。

賴金湖呼籲，若有急性單側下肢紅腫脹痛，千萬不要輕忽，建議要到心臟外科門診，接受深部靜脈壓力檢查或血管超音波，並檢驗血栓指數。他建議，平時避免久坐久站，並進行下肢緩和運動，休息平躺時，要抬腿高過心臟，適當補充水分，如需久坐久站時，可穿著醫療級彈性襪，有效預防下肢深部靜脈栓塞。