她胃痛找不到原因！　醫一看：腫瘤在心臟飄來飄去

▲患者胃痛多年，後來發現是左心房有腫瘤。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者張乃文／台北報導

一名62歲患者因為胃痛多年查不出原因，檢查後發現左心房有1顆2公分腫瘤，且隨著心臟收縮，在左心房與左心室間飄來飄去，經過微創手術，術後隔天便轉入普通病房，也快速出院返家。醫師提醒，心房黏液瘤的組織結構鬆散，容易因為用力咳嗽等讓腫瘤破裂，飄出心臟，阻塞全身的動脈血管。若出現3種症狀，建議尋求醫師診治，定期接受健康檢查。

一名62歲婦人因胃痛多年一直查不出原因，到員榮醫院接受檢查，發現左心房內有1顆2公分腫瘤，隨著心臟收縮，在左心房與左心室之間飄來飄去，患者表示，3、4年前就突然感覺到左胸靠近胃的地方不舒服，以為是胃病，多次求診且接受3次胃鏡檢查後，認為腸胃沒問題。

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經心臟內科醫師張木信檢查，發現心臟內有顆腫瘤，轉介台中童綜合醫院副院長鄭伯智，研判可能是2公分大的黏液瘤。他說，心臟黏液瘤特質是質地鬆軟、隨時有破裂可能，好發於左心房，心室舒張時，黏液瘤經由二尖瓣滑進到左心室，心臟收縮時，又從左心室逆流回到左心房，腫瘤在心房跟心室間飄來飄去。有些黏液瘤會在漂動過程中破裂，而破裂的黏液瘤碎塊會隨著血流到處跑。

鄭伯智提到，文獻記載，如果飄到冠狀動脈會引起急性心肌梗塞，大部分的碎塊會飄至腦部動脈引發中風，少部分會跑到腎動脈，造成腎動脈梗塞，也有跑到肝臟、脾臟、胰臟及小腸，引起這些器官衰竭的風險。患者經過達文西微創手術切除心臟腫瘤後，順利恢復正常生活。

鄭伯智指出，心臟良性黏液瘤多半在心房中膈的左心房內，也是心臟中較深的位置，也因心房黏液瘤的組織結構鬆散，容易因為患者劇烈運動或用力咳嗽而讓腫瘤破裂，飄出心臟，阻塞全身的動脈血管，因此這類腫瘤建議一經診斷就及時治療，以免中風。

鄭伯智說，心臟疾病不可拖延治療，若有胸口悶痛、喘不過氣或頭暈等問題時，應尋求醫師診治，定期接受健康檢查。