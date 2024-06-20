水果「熱量關鍵」不在甜度！　醫最推吃這1款

▲水果的「熱量關鍵」不在於糖分，甜與不甜熱量差異很小。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

減肥可以吃水果嗎？你都挑什麼水果吃？減重醫師蕭捷健分享，門診有學員苦訴，「水果都挑比較不甜的吃，為什麼還是瘦不下來？」他直言，不甜的水果熱量也不見得低，就只是不甜而已。他表示，水果的熱量是看種類，事實上甜不甜熱量差不多，若瘦身時真的想吃，大推升糖指數較低的芭樂，即使是甜一點的芭樂也一樣。

三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在粉專指出，水果的甜度主要由果糖和葡萄糖決定，但這些糖只佔總熱量的一小部分，「熱量的關鍵」其實在於碳水化合物的總量，水果的本體就屬於此，「同樣是芭樂，有些比較甜，有些比較不甜，但它們的熱量差異真的很小。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲在醫師和營養師眼中，芭樂不只低GI值、還富含維生素C。（示意圖／記者曾筠淇攝）

蕭捷健說，一般而言，一顆中等大小約200克的芭樂，熱量約60到80大卡，較甜的芭樂可能含有較多的糖分，但事實上總熱量的變化幅度不大，「頂多只差幾卡而已」。因此他認為，既然都要吃芒果、鳳梨、西瓜了，就選甜一點的吧，熱量根本沒差多少。

若真的想吃健康的水果，蕭捷健推薦，可以選擇升糖指數比較低的水果，例如芭樂，其升糖指數和莓果差不多，即使甜一點的芭樂也一樣。

營養師高敏敏曾指出，因生活壓力大、飲食不均衡的國人，可以每天吃點芭樂，補充容易流失的維生素C。然而，她也建議，食用芭樂時別加鹽或梅粉，避免鈉和糖攝取過多；此外，因為芭樂表皮維生素C豐富，清洗時也別過度搓洗或削皮，否則營養會流失。

高敏敏提醒，日常飲食營養搭配要均衡，因此一天一顆芭樂即可、別過量；也別以芭樂取代蔬菜，畢竟兩者所提供的營養價值是不一樣的。