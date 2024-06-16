「退休族」是憂鬱症高危險群！醫示警「1狀況」提早警覺

▲醫師提醒，退休老年人是憂鬱症高危險群之一。（圖／醫院提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

徐先生兩年前年滿65歲退休後，曾因為睡不好到診所就醫服用安眠藥，之後又因肩膀關節疼痛吃了許多止痛藥、做復健，但都沒有明顯改善，因此負面情緒增加，經過轉診到身心醫學科後，才診斷出憂鬱症。醫師提醒，退休老年人是憂鬱症高危險群之一，在徵兆方面，由於老人不會表達內心的鬱悶情緒，所以會將身體的不舒服放大，最常見的就是疼痛。

台北慈濟醫院身心醫學科張芳瑜醫師指出，65歲以上老年人因為屆齡退休，失去生活重心，身體疾病增加，身邊親友陸續離世等多重原因，發生憂鬱症的機率高，根據國外統計，每一百個長者會有十個有憂鬱症狀，其中1至2個會符合憂鬱症診斷。

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張芳瑜說，憂鬱症無論發生在哪個年齡層，女性的發生率都較男性高出一倍，且除了遺傳原因外，致病原因也與中風、巴金森氏症、紅斑性狼瘡和部分藥物的副作用有關，另外，對自己要求高、情緒時常處於緊繃狀態、社會家庭支持度不足的人也是好發族群。

▲台北慈濟醫院身心醫學科張芳瑜醫師。

「老年人跟一般成年人憂鬱症狀的不同在於老人不會表達內心的鬱悶情緒，所以會將身體的不舒服放大，以身體症狀表現出來，最常見的是疼痛。」張芳瑜特別提到，因此當相關檢查都正常或與他感覺痛苦的程度不成比例時，就會進一步評估是否為心理作用造成，而憂鬱症是失智前兆，若遲遲未治療不僅病情會加重，更可能會影響病人的認知功能，演變成失智症，若病人本身就有失智情況而又未治療憂鬱症，就會加速退化程度。

由於失智症和憂鬱症有許多症狀重疊，因此老年人憂鬱症評估必須更完整，要涵蓋抽血檢查排除內外科疾病、藥物、營養的影響，還要有醫師的會談評估。治療則以血清素藥物為主，原則上若是病人這輩子第一次發病，建議至少維持一年的治療，直到病情穩定，但若是反覆發病三次以上就會建議拉長時間，至少治療三年。

張芳瑜強調，憂鬱症是可以治癒的疾病，延誤治療會嚴重影響生活品質、認知能力和身體狀況，必須盡快就醫，若長者要預防憂鬱症，可以在退休前預先規劃好未來的生活，藉由規律的社團活動轉移生活重心，另也要維持均衡飲食、適當運動並戒除菸酒，良好的生活習慣對憂鬱症有一定程度的預防。