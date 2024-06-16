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「3組保健食品」千萬別一起吃！營養師：沒效又傷荷包

▲▼魚油。（圖／取自Pixabay）

▲營養師建議，魚油別和鈣一起吃。（示意圖／取自Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣人愛吃保健食品，你家裡也擺著瓶瓶罐罐時常不分種類一把吞嗎？營養師劉雅惠直言，真的不是吃越多越好，保健品全部一起吃，沒有效果又傷荷包，並盤點「千萬不要一起吃」的3組保健品，其中護眼關鍵的葉黃素與β-胡蘿蔔素，因兩者在腸道的吸收途徑非常相似，因此若大量服用時，應將間隔拉長。

劉雅惠在粉專營養師Emma拍攝影片說明有「3組保健品」不能一起吃，恐影響吸收率、造成腸胃不適：

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1.魚油、藻油、月見草油＋甲殼素、纖維粉和洋車前子：這種脂溶性的營養素與減重的排油纖維的甲殼素、纖維粉和洋車前子，因膳食纖維會吸附油脂，降低其吸收率。

2.鈣＋魚油

過多的油脂會影響鈣的吸收，還可能讓腸道不舒服。建議魚油可以在飯後吃；鈣則因可以幫助睡眠，建議睡前服用。

3.葉黃素＋β-胡蘿蔔素

它們在腸道的吸收途徑非常相似，微量的β-胡蘿蔔素不會有影響，但是大於15毫克就建議隔餐吃。

保健食品到底該不該吃？《遠見》邀3學者說分明。（圖／記者嚴云岑攝）

▲保健品全部一起吃，小心沒效果又傷荷包。（示意圖／本報資料照）

食藥署官網指出，美國食品藥品管理局建議一天攝取6毫克的葉黃素，可預防黃斑部病變；而β-胡蘿蔔素在人體內可轉換成維生素A，可改善因缺乏維生素A而導致的眼睛及皮膚的疾病。

食藥署也提醒，天然蔬果中所含有的β-胡蘿蔔素及葉黃素的量尚不足以造成兩者競爭吸收的疑慮，民眾不需過度擔憂。如需服用大量的β-胡蘿蔔素及葉黃素時，應先諮詢專業醫師、藥師或營養師，依個人需求而選擇補充量，並將兩者服用時間的間隔拉長，使其不致於相互影響。

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