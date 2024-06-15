不菸男咳1個月竟是「肺癌四期」　醫示警5徵兆：有症狀都已病況嚴重

▲醫師提醒，肺部一旦出現不適症狀，通常病況已經相當嚴重。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

肺癌不再是癮君子、年紀大長者專利！一位36歲不菸不酒的張先生，因咳嗽和呼吸困難長達一個月，就醫檢查竟發現右肺中葉肺腺癌合併腦部轉移屬第四期。醫師提醒，肺部有狀況時，初期不會有任何不適，一旦有症狀，通常病況已相當嚴重，若有「胸悶、咳嗽、多痰、血痰、胸痛」等症狀，都要特別留意儘早就醫檢查。

中醫大附醫內科部副主任夏德椿醫師指出，張先生經檢查後診斷為右肺中葉肺腺癌合併腦部轉移屬第四期，在化學治療的年代僅剩3～6個月可以存活，經評估後使用次世代基因定序、口服標靶治療藥物，病情出現改善，不僅呼吸困難及咳嗽的症狀幾乎消失，後續追蹤腦部腫瘤也明顯縮小，目前張先生已治療2年6個月，順利回歸正常生活。

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肺癌每年奪去9000多條生命，儼然已成為最新國病，根據「111年國人死因統計結果」更居癌症死亡率之冠，死亡率從101年每萬人37.2人升至111年每萬人43.1人，大幅提升15.86%。

▲中醫大附醫內科部副主任夏德椿醫師。（圖／中國附醫提供）

肺部在有狀況時通常不會產生任何不適，然而一旦發覺時，其病況已經相當嚴重。夏德椿說，20年前若被確診肺癌第四期，平均存活時間大多不到一年，但隨著醫療進步，次世代基因定序能夠一次檢測多個基因，能快速找到基因變異，透過精準化治療，讓這類特殊基因突變的病人，能更有效率找到適合的標靶藥物來擬定治療計畫。

目前健保署給付次世代基因定序（NGS），定案納入19種癌別，包含14種實體瘤及5種血液腫瘤，每癌別終生給付1次，最高給付新臺幣3萬元，估每年逾3萬人受惠，此項措施已於今年5月正式上路，將造福台灣許多癌症病人。

夏德椿也提醒，診斷出肺癌不用緊張，透過廣泛性基因檢測找出基因變異，就算是晚期也有機會找到適合自己的抗癌藥物並恢復健康，如果有胸悶、咳嗽、多痰、血痰、胸痛等症狀，都要特別留意儘早就醫檢查。

