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綠豆是澱粉！4類豆子一次看　營養師：花生屬於油脂

▲綠豆。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲營養師提到，綠豆、紅豆及花豆等屬於澱粉豆。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張乃文／台北報導

國健署的每日飲食指南中，依據食物特性分成「全穀雜糧類」、「豆魚蛋肉類」、「乳品類」、「蔬菜類」、「水果類」和「油脂與堅果種子類」。不過，有些食物的分類卻經常被誤會，營養師提到，像是豆子也分成「蛋白質」、「蔬菜」、「澱粉」和「油脂」類別，經常聽到的綠豆、紅豆其實是屬於澱粉豆。

營養師程涵宇分享，蛋白質豆包括黃豆、黑豆、毛豆。可提供豐富的蛋白質，有助於身體組成肌肉、增肌減脂，2湯匙的黃豆，就可補充到約7克蛋白質，相當於一顆雞蛋的蛋白質含量。她表示，黃豆比肉類有更多的膳食纖維，且零膽固醇，可說是低脂、高纖、低熱量的健康選擇。

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程涵宇說，澱粉豆像是紅豆、綠豆、皇帝豆、花豆、鷹嘴豆、豌豆仁。她指出，「吃起來粉粉的」通常就是澱粉豆，其碳水化合物含量高，可提供身體能量，與平常主食，如飯、麵等，屬於同一個分類的全穀雜糧類。因此，高血糖問題或糖尿病者需要特別注意，可優先攝取澱粉豆取代精製白麵條及麵包等，讓血糖更穩定。

蔬菜豆則有四季豆、菜豆、甜豆莢、翼豆。程涵宇提到，常見的是豆莢類，不只熱量低，容易產生飽足感不怕胖，且含有豐富的膳食纖維，可提供腸道菌叢能量，幫助控制血糖。屬於油脂類的花生、夏威夷豆，提供單元不飽和脂肪酸。她表示，可滋潤皮膚、毛髮，幫助代謝體內不好的膽固醇，維持心血管健康，也因熱量高，建議適量吃即可。

▲▼營養師程涵宇。（圖／營養師程涵宇提供）

營養師 程涵宇

飲食教育，從家庭開始　讓餐桌成為家的美好記憶

｜專長｜

0-99歲營養　買菜、燒菜

｜經歷｜

台北市營養師公會居家照護營養師
知名雜誌駐站作家
新光醫院 / 營養師
台北市衛生局 / 減重營養師
沐光臨床營養機構 / 院長
企業營養顧問 / 企業講師
家庭營養師

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

關鍵字： 綠豆 花生 澱粉 紅豆 四季豆 程涵宇 營養師 營養師程涵宇

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