跑步「小腿前側」越來越痛！休息也沒用　醫：小心會骨折

▲每次跑步都驚覺「小腿前內側」隱隱作痛？（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

越來越多人瘋路跑！你也加入跑步的行列了嗎？但若出現「小腿前內側」疼痛，可得特別當心。骨科醫師陳鈺泓指出，「內徑壓力症候群」是許多跑者容易碰到的運動傷害，主要是過度運動產生肌肉疲勞而引起發炎疼痛，若未適當休息或治療，恐進展為疲勞性骨折。由於此病症常發生在愛跑步的運動員身上，更有人稱之為「運動員的惡夢」。

亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓在粉專衛教說明，跑步跑到「小腿骨痛」，為內徑壓力症候群（MTSS）所引起，其又被稱為內脛骨周炎或夾徑症，主要是過度運動，肌肉過度使用下而疲勞，導致腿部吸收衝擊的能力下降，反覆拉扯或負重在小腿骨膜，進而造成發炎疼痛。

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▲「內徑壓力症候群」若未適度休息，小心骨折。（示意圖／達志）

陳鈺泓表示，內徑壓力症候群的主要疼痛，發生在小腿內側脛骨中段至下段的1/3處，且有局部壓痛點，通常會在開始運動時感覺疼痛，休息時雖稍有改善，但並不會完全緩解，特別是在高強度訓練後。此外，若是沒有適當休息或治療，持續讓骨頭承受壓力，可能會進展成疲勞性骨折。

提及內徑壓力症候群的治療方式，陳鈺泓說，在急性期主要會透過消炎止痛藥、冰敷及適度休息以減緩疼痛，並搭配電療、熱療等方式來放鬆肌肉及幫助循環。若是採取積極治療，他表示，則可考慮增生療法、體外震波等方式，促進肌肉組織修復，達到更有效率的復原。