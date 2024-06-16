▲許多人常有腸胃方面的問題，像是消化不良等，中醫師提醒飲食習慣可能會影響甚多。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者張乃文／台北報導

現代人生活步調快、工作節奏緊張，常面臨各種壓力，不少人因此有了文明病，像是腸胃疾病等。中醫師提到，消化不良以上班族、司機族群為大宗，因為常需要久坐；另外，因為壓力大而有「肝氣犯胃」情況的是銀行業、影視產業為多。整體而言，以25歲至45歲為最多。

昌盛堂中醫診所中醫師張凱傑提到，現代人工作步調快，也面臨許多壓力，久而久之影響了情緒和腸胃蠕動，形成肝氣犯胃的體質，除了透過中醫調理，吃飯時也要養成細嚼慢嚥的習慣，而因為壓力而導致腸胃不佳的，大多是銀行業或影視產業的族群為多。

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另外，也有些人因為飲食無節制，導致出現中醫觀點中的「宿食積滯」體質。張凱傑舉例，有些人喜歡吃消夜，吃完就直接睡覺，或是吃完大餐，仍吃了許多冰品；還有應酬多、暴飲暴食、飲食無所節制等，這些不良飲食習慣就容易導致消化不良，成為積滯。

張凱傑說，像是過度勞心、勞力的人或是個性比較鑽牛角尖者，也容易脹氣、消化不良，傷到脾胃。同時，台灣地處亞熱帶，氣候溫暖潮溼，很多人喜歡食用冰冷食物，長此以往，導致腸胃陽氣受損，形成寒濕、腸胃垃圾堆積。

張凱傑說明，消化不良常以上班族、司機為大宗，因為需要一直久坐，而性別比例差異並不大，年齡則以25至45歲為最多。

張凱傑建議，平時在食物中可多添加膳食纖維，如：蔬菜、菇類、五穀雜糧等，不僅可促進蠕動，也可減少血糖波動、消化不良的疲憊感，以少油、少鹽或低熱量的素材。他提到，中醫有些藥材可幫助腸胃消化，適合做成茶飲，如：麥芽茶、山楂茶、烏梅湯等。