台灣18歲男生身高縮水、女生反變高！醫點出「常見發育問題」

▲調查發現，台灣男性身高縮水，女性反而有成長。（圖／示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

身高是外型條件一大重點，而根據衛福部調查發現，台灣18歲男性平均身高越來越低，但18歲女性平均身高卻越來越高。對此，醫師表示，家長都會擔心孩子的生長發育，最近青少年門診爆滿，最常見的相同原因就是「肥胖」，這也恰巧會影響身體的生長激素分泌。

根據衛福部國民營養健康調查發現，以單一年齡比較，台灣18歲男性的身高從2013年到2016年的平均是173.3公分，但2017年到2020年的平均下降到了172.1公分。

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另根據2005年到2008年統計，19到30歲台灣男性平均則為172.4公分；台灣18歲女性是平均159.7公分，值得注意的是，台灣18歲女性的平均身高在2013年到2016年長高到160.7公分，2017年到2020年平均身高更是長到162.1公分，發展狀況和男性相反。

對此，台灣兒科醫學會理事長、馬偕醫院小兒科榮譽主治醫師李宏昌指出，確實近年觀察到台灣女性身高有越來越高的趨勢，這可能和女性運動風潮興盛有關，和過往普遍教育女性要文靜和多從事室內活動不一樣，現代女性開始重視運動，營養也比較均衡，身高也越長越高。

但需特別注意的是，影響身高的因素。李宏昌說，長高和荷爾蒙分泌大有關係，但現今台灣青少年面對家庭、課業等多重壓力，不少人都出現身心疾病，進而導致內分泌失調，影響到生長激素，另外還有一大問題就是「肥胖」，台灣兒童肥胖率逐年增加，這和高熱量飲食、飲食生活作息不良、使用3C產品和熬夜等因素有關，而這都會影響生長激素分泌。

而林口長庚醫院兒童內分泌暨遺傳科主治醫師羅福松也提到，最近兒童內分泌門診爆滿，很多家長帶小孩來都說要打「長高針」，但其實很多孩子只需要注意均衡飲食、充足睡眠和適度運動。

至於何時會需要打長高針，羅福松說，如果孩子明顯比同儕矮一個頭、青春期提早發育，例如女生乳房發育了，但身高還沒有130公分，男生睪丸變大了，但身高還不足140公分，這時才需要由醫師評估施打生長激素。他提醒，女生發育時期落8到13歲，男生是9到14歲，家長要在這段時間多留意身高變化。