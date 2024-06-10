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皮膚科醫師破解「臉上長痘成因」　4大部位代表意義一次看

▲▼真心皮膚科診所院長周宛儀分享臉上不同位置青春痘代表的意義。（圖／記者洪巧藍攝）

▲真心皮膚科診所院長周宛儀分享臉上不同位置青春痘代表的意義。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

青春期開始大家會面臨青春痘問題，而有6成的人更會持續到20歲以後成為「成人痘」，皮膚科醫師指出，其實臉部長痘的位置應該是可以分析成因，特別整理一張表畫出包含額頭、臉頰、下巴、髮際等四大部位，讓民眾清楚瞭解這些痘痘可能是哪些問題引起。

談到哪些人容易長痘痘，其實可以從5大關鍵去分析，包含體質、生活、飲食、保養、藥物。開業皮膚科醫師周宛儀指出，以體質來說，年輕人、荷爾蒙、出油、脂漏性皮膚炎者容易長痘；生活方面則是熬夜、晚睡、壓力大、運動、悶濕流汗等情況。也因此，夏季時因為天氣熱、容易流汗與出油，青春痘的患者往往會增加，可以到平時的2~3成。

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至於飲食方面，包含喜歡油、辣、炸物、奶製品、含糖飲料、精緻澱粉等，保養方面則是過度滋潤類型的保養品，恐怕使毛孔阻塞，最後則是藥物使用，包含類固醇、鋰鹽、雄性激素、標靶藥物等。

▲▼臉上不同位置青春痘代表的意義。（圖／真心皮膚科診所院長周宛儀提供）

▲臉上不同位置青春痘代表的意義。（圖／真心皮膚科診所院長周宛儀提供）

以往常常有人會說看臉上長痘的位子去對應身體健康狀況，然而不同位置的痘痘代表的意涵確實不同，但主要是去辨別可能因素。周宛儀表示，如果是出現在「額頭」，可能和安全帽、帽子、瀏海、流汗有關連；至於「兩頰」，則是和口罩、霜類產品、卸妝油等相關。

周宛儀進一步說明，如果長在「下巴」，要考量的包含含氟牙膏、口罩、安全帽帶、拖腮、趴睡、刮鬍不當、奶製品、含糖飲料，也要考量生理痘、多囊性卵巢等問題；最後是「髮際」，可能和流汗、護髮、潤髮、頭髮造型品有關。整體來說，成年人最常見痘痘的成因包含化妝、口罩引起的青春痘。

▲▼容易長青春痘者因素分析。（圖／真心皮膚科診所院長周宛儀提供）

▲容易長青春痘者因素分析。（圖／真心皮膚科診所院長周宛儀提供）

周宛儀說明，以往傳統的治療方法如口服藥物治療和外用藥膏，現在也有雷射可以治療青春痘。而正確的保養與生活習慣的改變，對於是否能戰痘成功也扮演著關鍵的角色。

周宛儀提醒，痘痘肌在清潔保養上有三大重點，第一是「溫和清潔」選擇讓皮膚不乾澀為主的產品。第二則是「單純保濕」，其實痘痘肌膚在夏天可以不用擦到乳液，至於天氣變乾，皮膚部分出現乾燥或者擦藥會刺激的地方再局部擦清爽單純的保濕即可。

最後是做好防曬，周宛儀指出，青春痘厲害時先用遮蔽的方式防曬，等痘痘穩定時再使用清爽的防曬避免阻塞毛孔。如果有青春痘粉刺或出油問題，務必尋求皮膚科專業的治療。

▲▼藍雷射青春痘特別門診正式成立，左起林亮辰醫師、台灣醫用雷射光電學會胡倩婷理事長、周宛儀醫師、偉鉅總經理趙恒履。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台灣醫用雷射光電學會宣布，成立藍雷射青春痘特別門診。（圖／記者洪巧藍攝）

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關鍵字： 青春痘 皮膚科 成人痘 台灣醫用雷射光電學會

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