他右上腹痛！醫一查：罕見壺腹癌　出現2徵兆小心

▲患者因右上腹痛就診，發現十二指腸壺腹癌。（圖／達志／示意圖）

記者張乃文／台北報導

一名患者因為右上腹痛到醫院看診。醫師透過內視鏡檢查，發現十二指腸壺腹癌，為罕見癌症，台灣每10萬人僅約0.3至0.46人罹患。目前壺腹癌發生原因不明，症狀幾乎不明顯，初期與一般腸胃不適類似，容易忽略；有7成壺腹癌患者會出現黃疸，尿液如紅茶色，建議有異狀盡快至醫院檢查。

員榮醫院胃腸肝膽科醫師郭武憲提到，日前有一名80歲患者因為右上腹痛，家人帶至醫院就診。當時替病患抽血、進行斷層掃描，發現病患膽管、胰管都有擴張情況，因有黃疸情況，透過內視鏡檢查，發現十二指腸壺腹有腫瘤，總膽管跟胰管阻塞，切片後细胞有異常，可能是零期癌或癌前病變。

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仁愛長庚合作聯盟醫院副院長黃挺碩檢查後，確定是十二指腸壺腹癌，安排達文西胰頭十二指腸切除手術，患者門診持續追蹤。根據台灣癌症基金會資料顯示，在台灣，每10萬人約僅有0.3至0.46人罹患壺腹癌，屬於少見癌症。

黃挺碩指出，壺腹藏在消化道裡，位置就在胰管與總膽管最末端2公分之接合處，開口於十二指腸壁。胰臟分泌的消化液與肝臟產生的膽汁在此匯集流入十二指腸，幫助消化。他提醒，壺腹癌幾乎沒有明顯症狀，發生原因至今不明，初期症狀與一般的腸胃不適類似，容易被忽略，難以早期發現，且腫瘤長在不易手術地方，若淋巴轉移5年存活率僅25%至40%，5年存活率約80至90%。

黃挺碩說，約7成壺腹癌患者會出現黃疸症狀，如有黃疸、尿液如紅茶顏色，應儘快到腸胃肝膽科檢查。