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網傳「黴漿菌已入侵台灣」　林靜儀澄清：別半年就傳一次謠言

▲▼林靜儀澄清，網傳黴漿菌入侵台灣是假消息。（圖／翻攝自林靜儀臉書）

▲林靜儀澄清，網傳黴漿菌入侵台灣是假消息。（圖／翻攝自林靜儀臉書）

記者張乃文／台北報導

根據台灣事實查核中心通報，通訊軟體、社群平台近日流傳一段文字稱「黴漿菌已入侵台灣…」。衛福部次長林靜儀指出，這項假訊息已經澄清過，是過期且錯誤的，與其擔心黴漿菌，不如詢問家庭醫師是不是需要補打一劑新冠疫苗，才是真正需要注意的事情。疾管署提到，黴漿菌並沒有監測到特殊情況。

台灣事實查核中心指出，近期通訊軟體、社群平台流傳「黴漿菌入侵台灣」的消息。但疾管署說明，目前沒有偵測到特殊情形，根據健保急救診人次顯示，與新冠疫情前5年同期相當。

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林靜儀說，流傳這些訊息的人「真的看到大愛新聞有這個報導嗎？」她指出，去年這些訊息已經傳了一輪，也都澄清是假訊息，「請不要半年一年就傳一次謠言」。

林靜儀表示，與其擔心黴漿菌，倒不如問一下家庭醫師，「是不是需要補打一針新冠疫苗了？」這才是真正需要注意的事情。她提醒，慢性病或高齡者，出入醫院或是公共場所，戴口罩避免流感感染才是正確的。

對於黴漿菌的資訊，林口長庚兒童感染科教授、兒童感染症醫學會理事長黃玉成先前說明，肺炎黴漿菌為呼吸道感染及肺炎常見的致病菌，較常見於年輕人及5歲以上兒童，台灣一年四季皆有案例，尤好發於春夏之交及初秋。

黃玉成說，一般而言，肺炎黴漿菌造成的症狀輕微，感染後多數人可自行痊癒，常見的症狀有喉嚨痛、倦怠、發燒及長達數周甚至數月的咳嗽，約有10%的人會出現肺炎，但症狀亦相對輕微，因此俗稱「會走路的肺炎」。

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關鍵字： 黴漿菌 謠言 林靜儀 疾管署 事實查核

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