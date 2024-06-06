魚油要飯後吃！醫揭「4款超夯保健品」最佳服用時機

▲醫師表示，魚油最好在飯後吃，以幫助消化和減少胃部不適。（示意圖／取自Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣人愛吃保健品，但你吃對了嗎？好日子診所醫師林思妤分析維生素B群、維生素C、葉黃素與魚油等4大人氣保健品每日建議劑量與最佳服用時機，吃對才能最大程度地發揮益處。不過，她也提醒，保健品僅作為飲食補充，並非替代品，日常仍應透過均衡飲食，達到足夠營養素的攝入量，才是對身體提供最好的支持。

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▲一張圖看懂「4款超夯保健品」建議劑量及最佳服用時機。（圖／好日子診所授權提供）

林思妤醫師在《好日子診所》粉專發文分享，在減重過程中，適當的營養素補充對身體有正向幫助。但該怎麼吃、何時吃總讓人疑惑，以下盤點4種常見保健品每日建議劑量與最佳服用時機：

1.維生素B群

B群為一組水溶性維生素，包括B1（硫胺素）、B2（核黃素）、B3（菸鹼酸）、B5（泛酸）、B6（吡哆醇）、B7（生物素）、B9（葉酸）和B12（氰鈷胺素）。這些維生素在體內發揮多種重要功能，包括幫助新陳代謝、提供能量和支持神經等功能。

建議劑量：由於B群中每個維生素的建議劑量不同。一般來說，成人每日維生素B群的總攝取量約為2.4微克至100毫克，具體劑量因個人需求而異。而最佳服用時機則是在早餐或午餐後，因為這些時間點可促進代謝功能。

2.維生素C

維生素C又稱「抗壞血酸」，是一種強效的抗氧化劑，對於維持免疫系統功能、促進傷口癒合和增強結締組織至關重要。

建議劑量：一般成人每日攝取量為100毫克。在特殊情況下，例如感冒時，可以增加至200～1000毫克。於早上空腹或飯後服用皆可。

3.葉黃素

為一種類胡蘿蔔素，屬於抗氧化物質，主要存在於綠葉蔬菜和其他植物性食物中。它被認為有助減緩黃斑部退化，保護眼睛免受光學損傷。

建議劑量：建議每日攝取量為6～10毫克。最好與「含有脂肪的食物」一同食用，例如早午餐後，以提高吸收效率。建議不要與β-胡蘿蔔素補充品一起使用，會產生競爭吸收，使得葉黃素吸收率下降。

4.魚油

是一種富含Omega-3脂肪酸的補充劑，其中的EPA和DHA對於心血管健康、腦功能和關節健康至關重要。

建議劑量：每日攝取自保健品的魚油不超過2公克，且最好在飯後吃，以幫助消化和減少胃部不適。