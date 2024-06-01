內褲突染血！她一照「妹妹長斑」愣住　切片慘罹最惡性癌

▲醫師示警，私密處也可能長出皮膚癌。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

一名30多歲女子的內褲上不時沾有「不明血漬」，一開始以為是婦科問題，因病灶位置隱密，她好奇地拿起鏡子一照，突驚見兩腿間有塊2公分的黑斑，且中間還有處小破皮，不敢大意趕緊就醫。收治個案的皮膚科醫師吳吉妮指出，檢查時發現女子私密處有塊黑斑「看起來像是一個痣」，中間還有小小紅色的肉瘤凸起，經切片確診為最惡性癌。

長庚醫院皮膚科醫師吳吉妮在《健康2.0》節目中分享該名個案。她說明，女子下體黑斑的切片結果為「黑色素瘤」，由於私密處部位一樣有皮膚分布或黏膜處，包括眼睛都有可能長出黑色素瘤，一定要特別小心。

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▲黑色素瘤又稱惡性黑色素瘤，是從黑色素細胞發展而來的癌症。（圖／李志宏教授提供）

吳吉妮也藉此衛教「皮膚癌」常見3大類型，最常見的是「基底細胞癌」，佔所有皮膚癌約50%左右，其病灶光亮，看起來像是透亮、帶有光澤的一顆黑珍珠，有可能是平的或微凸。要注意若患部出現慢性潰瘍，同一顆瘤一直在流血、恢復得不好，就要留意了。

吳吉妮接著說明，第二種為「鱗狀細胞癌」，舌頭也會長，為最表面的角質細胞所長出的瘤，通常會較為角化或出現結節，觸感較硬，看起來也會有亮亮的光澤感。有些人的病灶可以長到很大、很硬一顆，顏色偏紅。相較於基底細胞癌，麟狀細胞癌的惡性度稍微高一點，有擴散機會，早期發現才能早期治療。

最惡名昭彰的則是「黑色素瘤」，吳吉妮說，其只佔皮膚癌總數的7%，但因有擴散到全身，包括腦部、肺臟及肝臟的可能性，因此惡性度最高。她也提醒國人，當發現身上的痣或黑斑呈現不規則、長得很奇怪等特性就得就醫檢查。

▼惡性黑色素瘤ABCDE自我檢查指標。（圖／記者洪巧藍攝）

台大醫院皮膚科主任蔡呈芳曾在《健康2.0》頻道中衛教「這5種痣最危險，快學自檢防癌變」，他提到，每個人身上都有些痣，對於民眾而言，只要臉上、身上存在黑色凸起都稱為「痣」，不過在醫學上有些僅為單純性老化皮膚增生的脂漏性角化症。雖然99%以上的痣皆為良性，不過若冒出「最惡性的黑色素瘤」，務必盡速治療。

臨床上該如何區分是單純的痣，還是致死率極高的惡性黑色素瘤？蔡呈芳教你從「5大痣相」自我檢測：

A（Asymmetry 對稱性）：把痣「劃十字」切成上下左右四塊，若上下不對稱、或左右邊不對稱就得小心。

B（Border邊緣）：痣的邊緣、界線不平整不清晰，若痣的一邊糊掉或是「長出手或腳」，這種不光滑的痣也得留意。

C（Color 顏色）：痣黑得發亮或淺淺灰色都好，一旦顏色越不均勻或顏色越多，就得提高警覺。

D（Diameter 直徑）：直徑大於等於0.6公分，就得高度懷疑可能是惡性黑色素瘤。

E（Evolving 改變）：當痣出現異常凸起，特別是表面產生變化，像是原本長毛的痣掉了，或是皮膚潰爛不會癒合，可能就有問題。

蔡呈芳強調，惡性黑色素瘤若未在第一時間發現、治療，一旦跑到淋巴結或有系統性轉移，死亡率相當高，民眾務必留意。