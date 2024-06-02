「防蚊液3成分」年齡限制一圖看！　專家：濃度高≠效果好

▲蚊蟲肆虐被咬成「紅豆冰」，該如何挑選防蚊液？（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

隨著氣溫升高，蚊蟲也越來越活躍，不少孩子的手腳都被叮成「紅豆冰」，讓爸媽看了好心疼。究竟該如何挑選適合小孩的防蚊液？「小花藥師」花逸修根據經驗，分享「3個年齡段」孩童防蚊液的挑選建議及使用注意事項。他特別提醒，許多家長認為天然又安全的「精油類防蚊液」，因曾發生癲癇案例，所以不建議3歲以下孩童使用。

「小朋友的防蚊液，不能跟大人用同一瓶！」藥師花逸修示警了。他在IG拍攝影片衛教說明，防蚊液的常見成分像是 DEET（敵避）與Picaridin（派卡瑞丁），不能讓2個月以下嬰兒使用，建議不要使用任何防蚊液、防蚊貼片。該階段的嬰兒，最好以「物理性防蚊」，像是使用蚊帳或穿長袖衣物。

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▼3年齡段孩童該如何挑選防蚊液，藥師全公開。（圖／小花藥師提供）

花逸修接著說，2個月以上的嬰幼兒，則可使用低濃度的DEET，該成分很安全，為疾管署核可之防蚊成分，一般挑選低濃度大約10～30%的產品即可。至於2歲以上的孩童，就可以開始使用較新成分的Picaridin，是目前防蚊效果最持久的，也較不會有刺鼻氣味。

若同時有防曬和防蚊需求，花逸修建議，先擦完防曬，約間隔10～15分鐘，等乾了以後再擦防蚊液。若防曬乳含有防蚊液成分，就得特別注意不要同時使用。此外，因汗水會稀釋防蚊液的成分，因此在活動流汗後，需要補充防蚊液才能有效防止被蚊子叮咬。

▼防蚊液的常見成分像是 DEET（敵避）與Picaridin（派卡瑞丁）。（示意圖／記者洪巧藍攝）

花逸修也強調，許多家長認為「精油類防蚊液」天然又安全，這是錯誤迷思！事實上美國CDC不建議3歲以下孩童使用尤加利精油或檸檬桉油，因為曾發生癲癇案例，再加上精油很快就會揮發，因此防蚊效果不如DEET和Picaridin。他提醒，若沒有特殊藥物過敏或限制，選擇DEET與Picaridin即可。