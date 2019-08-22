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致死率高達70%！兒童急性壞死性腦病連兒科急診醫都怕

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▲哭泣,難過,悲傷,傷心,大哭,寶寶,嬰兒,哭鬧。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲兒童急性壞死性腦病是一種高死亡率的腦病變。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林妤柔／綜合報導

有一種病，連兒科急診醫師都怕！醫師吳昌騰最近於粉絲團分享一則PTT文章，該文網友表示，自己的小孩連續好幾天發燒又燒退，最後竟昏迷不醒，經檢查發現是「兒童急性壞死性腦病」(ANEC)。吳昌騰表示，該病進展快、死亡率高，致病機轉也尚未明瞭，存活者常伴有嚴重的神經系統後遺症，希望藉由此案例讓更多家長知道該病的危險之處。

該網友於PTT分享，自己的孩子連續幾天發燒又燒退，起初以為是單純發燒，後來送至台大醫院檢查，結果癲癇發作，使用鎮定劑沉睡，直至現在仍昏迷不醒。經神經科醫生研判，恐為「兒童急性壞死性腦病」。

吳昌騰表示，兒童急性壞死性腦病是一種高死亡率的腦病變，連兒科急診醫師都怕遇到，它病情變化快速，讓家長一時無法理解為何變這樣。該病主要好發於日本、台灣和韓國，截至目前為止，全世界已經有許多的病例報告。

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▲嬰兒。（圖／免費圖庫PAKUTASO）
▲兒童急性壞死性腦病會讓孩童的意識快速喪失。（圖／免費圖庫PAKUTASO）

吳昌騰指出，雖然致病機轉尚未完全明瞭，不過目前認為此病與人體的免疫系統和代謝有關。不同病毒皆能引發ANEC，包括A型及B型流感、副流感、帶狀泡疹病毒(水痘)、德國痲疹、HHV-6及HHV-8、腸道病毒及柯薩奇病毒A9；ANEC亦分偶發性或遺傳性，死亡率高達70%。

ANEC具有病情急、進展快、死亡率高等特點，兒童患者常伴隨嘔吐、快速的意識喪失、不同程度肝功能障礙，預後差，存活者常伴有嚴重的神經系統後遺症。目前ANEC尚缺乏有效的治療方法，治療方法通常為支持療法，如抗生素、抗病毒藥物、IVIG等治療。

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