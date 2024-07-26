免費肺癌篩檢2年揪1401人確診　8成屬早期「治療5年存活率9成」

▲肺癌篩檢2周年記者會，左至右為病友游先生、台灣肺癌學會理事長楊政達、中研院士楊泮池、衛福部長邱泰源、次長周志浩、國健署長吳昭軍。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

肺癌在國人十大死亡癌症與癌症發生率都名列第一，且在實施肺癌篩檢之前，國內約有6成肺癌發現時屬於晚期，威脅不容小覷。國內從前年7月開始將肺癌納入篩檢第五癌篩檢，衛福部今（26）日公布最新統計，2年來找出1401名確診肺癌個案，其中早期占比高達8成，接受治療5年存活率可達9成以上，不僅挽救個案生命，也扭轉個案家庭的命運。

衛生福利部今日舉辦「打造健康台灣，肺癌篩檢2周年」記者會。國民健康署自111年7月1日起，將肺癌篩檢納入我國第五癌篩檢，補助肺癌2大高風險族群每2年1次免費胸部低劑量電腦斷層（簡稱LDCT）檢查，台灣自此成為世界第一個針對具肺癌家族史及重度吸菸者提供肺癌篩檢的國家。

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統計截至113年6月30日止，全國已有11萬4445位民眾接受檢查，並找出1401名確診肺癌個案，其中早期（0及1期）個案占了83.2%、1165人。

肺癌病友游先生就是一例，他親自來到現場分享經驗，自己在15、16歲就開始抽菸，到了40歲時已經每天要抽3包，後來身體不舒服去找桃園長庚醫院院長楊政達看診，也才戒菸至今有7到8年。因為國健署開始推行肺癌篩檢，楊院長建議他因為過去抽菸抽很大應該進行檢查，不幸中的大幸在右肺發現1公分腫瘤，介於0到1期之間，開刀治療住院幾天就可以重回工作領域。

國健署癌症防治組組長林莉如指出，肺癌患者存活率較低，主要原因是早期肺癌無明顯徵狀，而出現顯著症狀時已多為晚期。早期肺癌（0期及1期）5年存活率達9成以上，但第4期就急速降至1成。國內在肺癌篩檢推行之前，110年的癌症登記資料顯示，我國每2個肺癌確診個案就有1個已經是第4期，晚期個案占6成以上。

林莉如分析，參與政府補助LDCT篩檢出的1,401名肺癌個案中，有1,005人具肺癌家族史，351人為重度吸菸者，45人為同時具肺癌家族史之重度吸菸者。

若將受檢者風險因子與診斷期別進行交叉分析，具肺癌家族史有89.5%為早期，晚期（3及4期）僅占7.5%，而重度吸菸者早期比率較低（66.4%），晚期比率較高（28.5%），但仍遠比實施肺癌篩檢前的110年國人肺癌期別分布佳（早期35.3%，晚期61.3%）。

國健署指出，肺癌篩檢開辦迄今已屆滿2年，111年篩檢無顯著異常約2萬人，可於今年再次受檢，目前已有3747名民眾完成第2次檢查，呼籲符合資格民眾應及早排檢，避免集中於年底才篩檢，造成排檢等候時間拉長。

國民健康署吳昭軍署長提醒，LDCT僅能早期發現肺癌，並不能避免肺癌發生，吸菸者只要戒菸10到15年，肺癌發生機會可能減半。鼓勵仍有吸菸情形之民眾，請多善用戒菸服務資源，同時遠離二、三手菸，並養成健康生活習慣，才能降低罹患肺癌風險。