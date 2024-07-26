國人肺癌2／3沒抽菸！衛福部拚明年「擴大篩檢對象」年齡再下修

▲衛福部長邱泰源（左一）說明癌症篩檢擴大。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

肺癌已經成為國人死亡與發生人數最多的癌症，且值得注意的是，國人癌症有高達三分之二屬於沒有吸菸史的個案！衛生福利部部長邱泰源今（26）日表示，將於明年擴大肺癌篩檢適用對象，其中「有肺癌家族史」的民眾，篩檢年齡會再下修5歲，女性40歲、男性45歲開始就可以篩檢，預計符合資格者會增加40萬人，一年篩檢費用增至8億元。

國民健康署指出，肺癌患者存活率較低，主要原因是早期肺癌無明顯徵狀，而出現顯著症狀時已多為晚期。早期肺癌（0期及1期）5年存活率達9成以上，但第4期患者就急速降至1成。國內從自111年7月1日起，將肺癌篩檢納入我國第五癌篩檢，補助具肺癌家族史及重度吸菸者2大肺癌高風險族群每2年1次免費胸部低劑量電腦斷層（簡稱LDCT）檢查。

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邱泰源今日公布2年來的篩檢成果，截至113年6月30日止，全國已有11萬4445位民眾接受檢查，並找出1401名確診肺癌個案，其中早期（0及1期）個案占了83.2% （1165人），顯示LDCT肺癌篩檢確實有助於早期發現肺癌。

肺癌權威、中研院院士楊泮池表示，確實肺癌和抽菸關連性強，抽菸引起肺癌仍然是全世界第一名，但「不抽菸肺癌」來到第五名，比大腸直腸癌還高。台灣戒菸執行成果不錯，抽菸人口下降，在肺癌確診個案約有1/3屬於有吸菸史，也就是說，有高達三分之二肺癌個案是沒有抽菸的，比較早看到不抽菸肺癌流行。

行政院已經拍板明年起將擴大各類癌篩對象，肺癌篩檢也在其中。邱泰源強調，這些都是根據相關專家進行風險評估，肺癌篩檢方面有2類對象，都會進一步擴大：

1.具肺癌家族史：將下修篩檢年齡，從現行50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌者，男性門檻降至45歲，女性門檻降至40歲。

2.重度吸菸史：現行適用對象為50至74歲且吸菸史達30包-年以上，戒菸未達15年之重度吸菸者，將把吸菸史的包-年數降至20年以上。

（包-年=平均每天吸菸包數＊吸菸年數。例如每天1包菸，共吸菸30年；或每天1.5包菸，共吸菸20年，皆為30包-年。）

▲肺癌篩檢2周年記者會，左至右為病友游先生、台灣肺癌學會理事長楊政達、中研院士楊泮池、衛福部長邱泰源、次長周志浩、國健署長吳昭軍。（圖／記者洪巧藍攝）

國健署長吳昭軍表示，如果預算審查順利，希望明年1月1日可以實施，預期每年符合篩檢資格對象，會從60萬人增至100萬人，預算也從2億元增加至8億元。

楊泮池強調，篩檢資源必需放在最有效率的地方，以國內推行肺癌篩檢的成果來看，有家族史者的肺癌偵測率高於吸煙者，一定要最重視家族史；至於二手菸、其它環境因素，還需要更進一步證據來評估。

楊泮池也提到，雖然肺癌個案多數是發生在60幾歲的年齡層，少部分也會有40幾歲的個案，考量有相似基因，或許可以針對有這樣較早發生肺癌家族史的對象，評估將篩檢年齡更下修。