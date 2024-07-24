西瓜輸了！「1蔬菜」含水量飆96.9%　減肥又消水腫

▲冬瓜打敗西瓜，成為含水量最高的蔬果。（示意圖／廖炯程提供）

記者李佳蓉／綜合報導

天氣炎熱，流汗量激增，除了多喝水外，攝取「高含水量蔬果」也能補水，像是冬瓜、黃瓜、萵苣、絲瓜、大番茄、苦瓜，水分含量超越西瓜、水梨，其中冬瓜含水量高達96.9%奪下冠軍，其每100公克熱量僅11大卡，不僅減肥的人能多吃，利水消腫、去除濕氣的效果也很好。

由國健署經營的粉專《食在好健康》PO文指出，每到夏天吃西瓜、水梨，都覺得水分多又好吃，但有些蔬果的水分含量其實比這些水果更高。並統整出「夏季Juicy蔬果圖鑑」，以相同重量每100克相比，含水量由高至低的蔬菜依序為，冬瓜96.9%、黃瓜96%、萵苣95%、絲瓜94.6%、大番茄94.5%、苦瓜94.4%、西瓜90.8%、水梨90.4%。

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▼一圖秒看含水量最高的蔬果Top8。（圖／截自粉專《食在好健康》）

營養師表示，夏天想吃點清爽蔬菜，不妨試試高水分含量的冬瓜、黃瓜、萵苣、絲瓜、大番茄和苦瓜。另外也提醒，大番茄是蔬菜類，小番茄為水果類。而每日蔬果的攝取應遵照「每餐水果拳頭大，菜比水果多一點」的原則。

根據《康健雜誌》報導，冬瓜每100克熱量僅11大卡，不只正在減重的人能多吃，也適合長者食用，且不會造成腸胃負擔。其中，靠近冬瓜皮的地方鉀離子含量更高，想要消水腫的人，可將皮薄薄去除，多留青綠色的部分食用，消水腫效果更好。但也提醒，因冬瓜屬性寒涼，因此本身體虛、生病及正處生理期間者，不要吃太多。