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走路「經常改變步幅」　消耗更多卡路里！

走路，鞋底。（圖／達志影像／示意圖）

▲走路也能當運動。（示意圖／達志影像）

文／常春月刊

想要運動減肥，一定要運動好幾個小時或是增加運動強度，才能增加熱量消耗嗎？懶人福音來了！最新研究發現，走路也能當運動，只要在走路時多做一件事：走路步伐時大時小，就能燃燒更多卡路里，不必跑步跑到喘不過氣也能瘦！ 

雖然大家都知道運動有助減重成功率，但是常聽專家說「走路半個小時熱量消耗不到一百大卡，如果要增加熱量消耗要快走或跑步」，聽了就覺得累，也因此運動計畫一直無法展開。美國麻薩諸塞大學最新研究發現，其實不需要跑步或加快走路速度，只要「經常改變步幅」就能增加燃燒熱量！

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研究人員招集18名平均24歲、平均61公斤的健康成年人進行測試，先請受試者在跑步機依照平常走路方式步行5分鐘；接著要求受試者改變步幅步行，走路的步伐可以拉大或是縮小，在步幅增減大約5％～10％的情況下步行5分鐘，步伐改變的幅度介於5%至10%，而在運動期間，受測者要透過吹嘴儀器測量體內二氧化碳濃度變化。

在運動過程中，人體二氧化碳濃度會上升，透過吹氣檢測，研究人員能了解受測者熱量消耗變化。研究顯示，步幅變化每增加1%，消耗熱量會增加0.7%，步幅變化程度增加2.7%，新陳代謝率則提高1.7%，而這些變化不管是拉大步伐或是縮小步伐，都有一樣的效果。

為什麼步伐大小變化，會增加燃燒卡路里？研究人員分析，人們在步距由短變長或是由長變短的過程中，必須調整肌肉收縮或放鬆肌肉，才能維持步態的穩定並保持平衡，也因此會增加代謝量。

研究人員認為，這項研究不僅是懶人族想運動減重時可以操作，平常反應較差、走不快的年長者來做更有幫助，老人家不需要走太快或是做太劇烈的運動，都可以藉此增加運動效能。 

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關鍵字： 常春月刊 步行 走路 步幅 減肥

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