臉書詐騙「台大醫院也受害」！上百假粉專推瘦身賣藥　3招辨真假

▲臉書詐騙頻繁，台大醫院也身受其害，發文指出已經有上百台大醫院假粉專，提醒民眾辨識別受騙。（圖／翻攝自Facebook／台大醫院）

記者洪巧藍／台北報導

網路詐騙層出不窮，連國內醫界龍頭台大醫院也受害！院方今（26）日在臉書粉專發文指出，臉書上可以查到上百個台大醫院假粉專，近期幾乎是照三餐接獲民眾從各種管道通知又有詐騙，這一波內容包含輕鬆瘦身、減重祕笈等，事實上，台大醫院並沒有代言販售任何藥品，也只有一個官方粉專，民眾可以從3點去辨識，慎防受騙。

台大醫院因為其專業性、權威性，成為醫藥相關內容詐騙首選，經常有臉書詐騙文使用台大醫師照片再合以產品圖片，以宣傳其效果，就怕有民眾上當，院方屢次在臉書粉專澄清，近來詐騙量更是變本加厲的增加，台大醫院不堪其擾，今日特別再次發文示警。

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▲台大醫院過去就多次遭到詐騙集團使用作為內容。（圖／翻攝自Facebook／台大醫院）

台大醫院表示，廣告頂著台大醫院名義，以前雖然有報警處理，但到檢察官那邊又說是海外網站無法追查，就這樣結案，然而近來實在太常收到外面有假藉台大醫院名義行詐騙之實的廣告畫面或連結，才想說再次提醒。

貼文中無奈指出，這波詐騙關鍵字包含輕鬆減肥、不運動、不節食、不復胖、減重秘籍、輕鬆瘦身、黑科技產品等，請民眾們明辨是非。在詐騙滿天飛的世界裡，連FB內都可以有上百個台大醫院，實際上官方粉專僅有一個，可以透過3點去辨識：



1. 首先確認網址→https://www.facebook.com/NTUH.TW/

2. 粉絲專頁名稱為「台大醫院 National Taiwan University Hospital」（中英文名稱）

3. 名稱旁有藍色小勾勾

院方也提到，不只是FB，詐騙集團也會要民眾加醫師line以取得後續服務，台大醫院官方line是唯一且有認證歡迎加入（https://lin.ee/oNvOfqy），在line上不會回答或販售任何商品。

台大醫院提醒，如民眾實在不確定何者為真，另一方式可直接從台大醫院官網（https://www.ntuh.gov.tw)的FB、LINE、IG的圖示，找到正宗的台大醫院官方社交平台；台大醫院沒有代言販售任何藥品；民眾若有醫療需求，請循正規醫療管道就醫。

▲台大醫院官方粉專僅有一個，可以透過3點去辨識。（圖／翻攝自Facebook／台大醫院）