微波剩菜「1動作」害全家上吐下瀉！　她釀急性腎損傷

▲婦人反覆加熱隔夜菜未確實，害全家一起掛急診。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

用微波爐重複加熱剩菜，是許多婆婆媽媽常做的事。腎臟科醫師洪永祥分享，一名60多歲婦人長期在他的門診追蹤糖尿病，日前回診卻發現腎功能直墜。追問後才得知，婦人在家微波剩菜時，不顧加熱不均勻「菜中間還涼涼的」就吃下肚，不僅害得全家人上吐下瀉掛急診，她也慘釀急性腎損傷。

腎臟科醫師洪永祥在《健康好生活》節目中指出，該名婦人的糖尿病一直控制得很好，但最近一次回診，驚見她的腎絲球過濾率掉了30分「這是很嚴重的事」，通常是急性腎損傷，而最常見原因就是感染。當下問她有沒有感冒、泌尿道感染或急性腸胃炎？對方這才認了，「我知道我這次抽血報告會很爛，因為一個禮拜前，全家去掛急診。」

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▲醫師建議隔夜菜加熱一定要超過70°C，加熱不均勻就要再加熱。（示意圖／記者陳俊宏攝）

洪永祥轉述，婦人當時坦言，某天將放隔夜的番茄炒蛋用微波爐加熱，因加熱不完全，導致食物外面是熱的、中間卻是涼的，因為正處夏天「覺得涼涼的也蠻好吃的」。未料飯後過沒多久，全家人爆出上吐下瀉，都到急診打點滴，而她則因患有糖尿病又有腎衰竭，因此腎功能突然掉下去。

洪永祥說，微波爐反覆加熱剩菜，最大問題在於有時加熱會不均勻，建議要再加熱一次。而關於隔夜菜的保存，他也點出「6大原則」必知，才不會為了省錢，害大家掛急診，得不償失：

1.避免將剩菜擺在室溫下超過2小時，細菌濃度上升。

2.食物需裝在乾燥、密封的容器裡，如保鮮盒、密封袋以阻絕空氣，防止細菌汙染。

3.大份量料理要妥善分裝保存，避免細菌汙染。

4.剩菜請「趁熱」放進冰箱，低於60°C就可能引起細菌汙染。

5.隔餐菜請充分加熱至70°C以上，加熱不均勻就要再加熱。

6.剩菜一次食用完畢，避免反覆加熱。