早餐「1健康飲品」超肥！營養師認是地雷：吃飽就想睡

▲糙米漿高油又高糖，熱量很高，是營養師眼中的地雷飲品。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李佳蓉／綜合報導

吃早餐怎能少了配一杯飲品，看似養生的飲料，卻與健康背道而馳？營養師劉雅惠點名市售「糙米漿」是她心中的地雷飲料，主要是其以糙米與花生研磨所製成，若再搭配一頓早餐，熱量與油脂肯定都超標，高熱量食物致使吃飽後會疲倦、想睡覺。

劉雅惠在粉專《營養師Emma》分享短影音，透露她心中的早餐飲料大地雷就是糙米漿，「裡面原料都是用糙米還有花生去研磨做成，是堅果加澱粉的組合，熱量非常高。」她說，如果早餐再搭個三明治或漢堡，熱量、油脂一定都超標，讓人吃了打哈欠想睡。

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劉雅惠建議，若真的對糙米漿愛不釋手，可試試看「混合無糖豆漿」一起喝，將蛋白質比例拉高，就會避免疲倦想睡的情況。

▲營養師建議把糙米漿搭配無糖豆漿一起喝，減少油脂和澱粉，也增加蛋白質攝取。（示意圖／視覺中國）

營養師孫語霙也曾分析米漿的主要成分，它含有花生、糙米粉、米粉、小麥胚芽、砂糖，是「油脂加澱粉」的組合，建議喝米漿當飲料時，當餐澱粉可稍微減量並搭配蛋白質食物以達均衡，例如少吃一片蘿蔔糕、饅頭吃一半，並再加上一顆荷包蛋，或是請店家將米漿換成無糖豆漿＋米漿的混漿，就能輕鬆補充大豆蛋白，同時減少油脂及澱粉攝取。

初日診所肥胖醫學專科醫師許芷瑜過往聊到「常見的偽健康食品」話題中，即點名糙米漿，直指台式糙米漿加了糖和花生調味，等於「醣上加糖」，且液體形式更容易被身體吸收。另外，市售糙米漿可能含有脂肪酸甘油酯或反式脂肪，建議別喝太多。