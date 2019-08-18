一喝衝廁所！專家揭大冰奶「魔性必拉」4原因...衛生只是其中之一



▲每次喝大冰奶都會拉肚子，真是令人又愛又恨。（圖／記者周宸亘攝）

記者林妤柔／綜合報導

早餐店的大冰奶令人又愛又恨，有時很愛奶精加紅茶的痛快感，有時又怕一喝拉到昏厥。到底是什麼原因，使大冰奶對於腸胃充滿致命吸引力？食品技師張邦妮表示，除了衛生環境以外，冰塊、早餐、紅茶、奶精都可能讓肚子蠕動，建議吃早餐還是喝溫飲品比較好，此外，也要多注意店家食物的衛生與保存方式。

她分享4個喝大冰奶時可能導致腸胃反應如此激烈的原因。

1.衛生環境不佳與原料受到汙染

大家第一個想到的，當然就是製作時衛生環境不良，還有食物受到細菌汙染。例如冰奶中的冰塊，常可以在新聞看見衛生局抽查冰塊衛生標準，總有不合格的店家，還出現生菌數、大腸桿菌比馬桶還多的聳動比喻。

請繼續往下閱讀...

這些可能用不乾淨的水源製作冰塊，或暴露在衛生環境不良的場所過久而受到汙染，還有人員製作餐點時的交叉汙染、直接用手拿冰塊等，這些情形所造成的拉肚子可不是什麼好事，嚴重的話會造成食物中毒。



▲用不乾淨的水源製作冰塊，可能就會拉肚子。（圖／取自免費圖庫pixabay）



2.冰塊的低溫刺激腸胃蠕動

人體在睡眠時，腸胃道的蠕動會變緩慢，早上起床後，腸胃也會慢慢醒過來，還處在很敏感、容易被刺激的狀態，這時喝水或吃東西，自然會產生便意。而冰奶茶的「冰」可以更刺激腸胃道蠕動，當然就更容易促進排便，這算是很正常的生理現象，就算不喝冰奶茶，喝水或吃其他餐點也有同樣的效果。



3.紅茶中的鞣酸容易消化不良造成腸胃問題

鞣酸存在於茶葉中，容易與跟蛋白質形成反應而凝結，導致消化不良或腸胃不適。奶茶中的紅茶含有鞣酸，牛奶含有蛋白質，兩者結合成「鞣酸蛋白」，就可能造成脹氣或肚子痛的情形，不一定是早餐店的冰奶害的。如果有這樣的狀況，建議飯後隔一段時間再喝這些茶飲，就可以減經這些不適感。

早餐店的紅茶來源除了是茶葉，也可能是茶包或茶粉，其中茶包、茶粉類的紅茶，成分可能由紅茶、大麥、決明子、香草粉等調理而成，其中決明子具有潤腸通便的效果，也可能導致腹瀉。



▲紅茶含鞣酸，牛奶含有蛋白質，兩者結合成「鞣酸蛋白」，就可能造成脹氣或肚子痛。（圖／翻攝自pixabay）



4.乳糖不耐症或過多脂肪刺激腸道造成腹瀉

有些早餐店的奶茶標榜使用牛奶，因此有些乳糖不耐症的朋友喝到牛奶，就有拉肚子的症狀。大多早餐店的奶茶使用奶精，奶精通常是椰子油、棕櫚油等飽和脂肪製作，一大早讓腸胃接受過多的脂肪，有些人容易消化不良造成拉肚子。

一早去吃早餐，腸胃還處於剛甦醒的情況下，建議還是喝溫的飲品。冰奶茶除了冰塊、茶、奶可能造成拉肚子或腸胃不適，最重要的是食物的衛生與保存。張邦妮建議，不要選擇預先製作好的三明治，以及放在室溫過久的飲品，因為細菌容易在5°~ 60°C的區間大量繁殖，若產生細菌毒素，有些毒素就算是高溫加熱也無法去除。

作者簡介：食品技師張邦妮，安心食代食安知識網創辦人。曾任職於國內知名食品廠及五星級連鎖飯店。期許自己成為食品安全的專業把關者。



※本文由作者授權報導，未經同意禁止轉載。相關文章詳見：早餐店大冰奶讓你拉肚子？衛生不好細菌比馬桶多？奶精脂肪過多？低溫刺激？