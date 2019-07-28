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一封信一箱蕉...婦科名醫分享「香蕉阿公」的報恩　網友全看哭了

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施景中醫師分享香蕉阿公的報恩故事。（圖／施景中醫師授權提供）

▲一名阿公為了報答救女之恩，每年都寄自己種的香蕉給醫師。（圖／施景中醫師授權提供）

生活中心／綜合報導

婦產科名醫施景中時常在臉書分享與病患間的溫馨互動，近日他在臉書提到一名「香蕉阿公」。3年前香蕉阿公「第一次當阿公，卻也差點失去女兒」，但最後施景中順利把患者從鬼門關前拉回來，之後為了紀念女兒重獲新生，每年香蕉阿公都會寄自己種的「美人蕉」報恩。

施景中回憶起3年前的危急時刻，香蕉阿公的女兒因產後大出血送到急診，當時患者血色素降到1.5 g/dL（正常人是12-14），之後裝了兩條葉克膜管線，放射科團隊做最後的動脈栓塞止血，在急診的重症團隊全力搶救之下，甚至一度進入CPR，當時家屬知道開始CPR的時候，「雙手掩臉、哭著跪倒在地上」。

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最後施景中順利把香蕉阿公的女兒救回來，「從鬼門關前拉回來那一刻，病人臉腫成兩倍大。」香蕉阿公的女兒順利康復出院，施景中也相當欣慰「一切一切都過去了。」

香蕉阿公為了紀念女兒重獲新生，每年的7/27都會寄自己種的「美人蕉」給施景中，一大箱的香蕉中，有一封簡短的信寫著「謝謝施醫師和台大醫療團隊裝葉克膜、血色素1.5g/dL的產婦。」施景中po文中也提到，「我請香蕉阿公不要再寄了，這些美人蕉是他的心血，外面市場買不到，這一大箱數十斤要賣好幾千元的吧！」

但香蕉阿公總是回他「種香蕉是退休後，打發時間和充實生活，賣不賣是另一回事，分享是一種自我滿足。」這讓施景中也不禁感嘆，其實醫療團隊也是，「從不是考慮錢或績效來救人，把人從鬼門關前拉回來了，也是一種自我救贖。」

此po文一出，獲得廣大網友迴響，不僅紛紛分享這溫馨的故事，甚至留言表示「看完真的熱淚盈眶，醫病關係最美的風景。」、「香蕉阿公用自己的方式感謝醫生」、「期待香蕉阿公，每年報平安。」

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關鍵字： 台大醫院 施景中 婦產科 香蕉阿公
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