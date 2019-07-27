登高山集百岳慎防高山症！預防、治療用藥先認識

▲登山。（圖／ETtoday資料照）

文／台南市立醫院藥師林怡儂

一般人在還不適應高海拔環境時，爬升到2500公尺以上，可能會發生俗稱的高山症，或稱為「高海拔疾病」。高海拔疾病包括急性高山症、高海拔腦水腫及高海拔肺水腫；其中以急性高山症最常見。

高海拔腦水腫的早期症狀通常與中重度的急性高山症相符，所以臨床上可同時處理。根據Wilderness Medical Society Practice Guidelines，高海拔疾病用藥的預防與治療討論如下：

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(1)預防急性高山症/高海拔腦水腫：

可口服Acetazolamide(丹木斯Diamox)或口服類固醇Dexamethasone。有蠶豆症或對磺胺類藥物過敏者不適用Acetazolamide；當有感染問題則不建議使用Dexamethasone。

(2)預防高海拔肺水腫：

口服鈣離子阻斷劑Nifedipine是一個選擇，但有低血壓的副作用。另外，也可口服原本用來治療男性性功能障礙的Sildenafil(威而鋼Viagra)或Tadalafil(犀利士Cialis)，但須注意不可併用硝酸鹽類藥物(如：耐絞寧這類心絞痛用的舌下錠)。

(3)治療急性高山症/高海拔腦水腫：

建議口服Acetazolamide合併Dexamethasone使用。類固醇除了口服，也可選擇針劑來急救。

(4)治療高海拔肺水腫：

以口服鈣離子阻斷劑Nifedipine為主。

在預防高海拔疾病的部份，除了搭配預防藥物外，控制攀升速度與定點休息亦不可或缺。即使使用預防藥物，也無法保證一定不會發生高海拔疾病；一旦發生高海拔疾病，相較於使用藥物治療，下山降低高度及給予足夠氧氣更為重要。