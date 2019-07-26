B、C肝會癌變！醫解析「感染途徑、治療方式」刺青、穿耳洞小心了

▲若使用未經完全消毒的器具刺青、穿耳洞，可能會有C肝感染風險。（圖／肝基會提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣B、C肝炎隱藏患者多，因為無症狀，不少人都忽略不管，讓自己陷入肝癌風險。為提供民眾對肝炎的警覺，醫師也特別清楚說明B、C兩種肝炎的特點，也提醒民眾，C肝會透過打針或刺青、穿耳洞等管道傳染，若要接觸相關行為時，一定要特別留意。

肝病防治學術基金會今（25）日舉行「舉行「C肝記者會」，除了公布全台近年最大規模C型肝炎篩檢與治療率調查，也特別解析B、C肝的差別。執行長楊培銘教授指出，目前台灣B肝盛行率約15~20%（約160-170萬人）、C肝約2~6%（約40-60萬人）。

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但因為B、C肝不會有特別不適症狀，導致很多患者並不知道自己相關問題。楊培銘說，在去年初至今年6月底期間，針對國內C型肝炎高盛行區包括苗栗苑裡、嘉義阿里山鄉等地進行篩檢，結果發現多達半數不知道自己罹病，顯示過去疾病衛教不足。

為提升民眾對疾病的認知，楊培銘也特別一一說明B、C肝的感染途徑和治療方式，呼籲民眾要接受篩檢，目前可透過抽血和腹部超音波檢查，做肝炎病毒標記（C型肝炎抗體，B型肝炎表面抗原及表面抗體）、肝功能檢查（GOT，GPT）和甲種胎兒蛋白（AFP）檢查。

楊培銘也強調，過去干擾素治療副作用較高，導致許多C肝患者不願持續治療，或是因為害怕副作用而不想接受治療，但現今健保已給付全口服新藥，便利性高，治癒率高達98%以上，且並不會出現像以往干擾素的嚴重副作用，民眾不需恐慌。而在B肝方面，目前也持續研發藥物，盼望未來也有機會達到根除B肝。

▲B、C肝炎衛教知識。（圖／肝基會）

