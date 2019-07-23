不要以為男性「很硬」無需防骨鬆　你可免費測骨鬆骨折風險

▲羅東博愛醫院骨鬆骨折聯合照護中心成立，照護骨鬆患者。（圖／羅東博愛醫院提供）

記者游芳男／宜蘭報導

你可免費測骨鬆骨折風險！在父親節前夕，7月29至30日上午8時至下午4時30分，羅東博愛醫院門診1樓將舉辦骨鬆衛教日，現場由專人輔導進行一分鐘免費骨鬆檢測和超音波足踝式骨密度檢測；經檢測出高風險的民眾可立即掛號骨鬆特別門診進一步診斷治療，同時將由醫師、營養師和物理治療師帶來講座和有獎徵答，提升全民的骨鬆意識。

羅東博愛醫院表示，據統計，國內50歲以上人口有32%有骨質疏鬆症，骨鬆增加骨折風險，是健康的隱形殺手。院方在2019年4月成立「骨鬆骨折聯合照護中心」，結合骨鬆專科醫師、個案管理師，提供骨鬆求診民眾系統性的診護，目前更率先引進骨鬆骨折機率檢測機，免費供民眾量測骨鬆骨折風險，照護縣民健康，預防骨折發生。

請繼續往下閱讀...

▲羅東博愛醫院骨鬆骨折聯合照護中心成立，照護骨鬆患者。（圖／羅東博愛醫院提供）

而人體的骨骼會不斷汰舊換新，若更新分解速度高於生成速度，就會造成骨質疏鬆，骨鬆增添骨折風險；羅東博愛醫院骨科醫師陳劍龍指出，骨鬆好發於50歲以上中高齡者，因骨鬆致骨折的女性比例33%、男性比例20%，其中婦女停經後，體內賀爾蒙降低，骨質流失情況更會加劇。

▲羅東博愛醫院骨鬆中心主任陳劍龍醫師提醒，常曬太陽、負重運動能維持良。（圖／羅東博愛醫院提供）

隨年紀增長，骨質本會慢慢流失，但若是曾因輕微跌倒而跌斷骨頭，父母曾有髖骨骨折病史、有抽菸飲酒習慣、曾罹患風濕性關節炎、曾連續服用類固醇超過3個月，此6大骨鬆風險因子會加快流失速度，增加骨折機率。

宜蘭老年人口比例高，不少長者一不留神在家跌倒後便臥床、不易康復，造成家庭經濟負擔、影響生活品質。

及早檢測、發現及防治，是保骨的不二法門；醫院的「骨鬆骨折聯合照護中心」，建置骨質疏鬆照護標準，骨科醫師陳劍龍、復健醫學科醫師何春生為骨鬆高風險族群規劃進行診斷療程，由個管師追蹤、掌握治療進度；一般民眾亦可運用門診大樓2樓的骨鬆小站，諮詢骨鬆資訊。

對於可能患骨鬆而不自知的民眾，7月起，門診1樓也設置一台骨鬆骨折機率檢測機，民眾可免費填寫官方量表，得知自己10年內罹患骨鬆骨折機率；中低風險族群，也可藉量表追蹤。

「骨質無聲無息的流失，多數病人直到發生脊椎或髖骨骨折才驚覺罹患骨鬆。」何春生醫師表示，骨折會造成無法恢復的傷害，鈣質提供的骨鬆保健不等於骨鬆治療，若罹患骨鬆，應立即就醫。

【更多新聞】

►宜蘭地標龜山島龜首土石崩塌 「塵砂揚起」賞鯨遊客驚呼

►玩具槍大街隨意掃射 1男左眼差點被打爆

►影／宜蘭市中山路出現「天坑」！3米長2米寬民眾心驚

►快訊／健行客滑落15米深山崖 女導遊「要救人」也摔落山崖

►你可以搭訕我！ 2大學生剛畢業小鮮肉圓夢走環島

►好家在！ 機車自摔路口 「差30公分」撞上保時捷

►影／男抓狂變身「浩克」抓推車砸人 5名護理師「同時出掌」接招

►影／好友奪愛妻！ 苦情男遭擄1小時 被逼「降低贍養費」

►抓到了！40噸壓縮垃圾入侵 宜蘭環保局：廢棄物清理業者

►他與未成少女性交20次致懷孕 被害人求判重一點...結果出爐

►快訊／碰！宜蘭晚間2車相撞 1車慘衝進大水溝內

►影／超暖警長默默伸援手！罹癌村民沒錢就醫 他銷假衝回宜蘭送錢送雞

