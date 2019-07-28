更年期男性想「重振雄風」　靠關鍵3飲食

文／謝佳君 圖／陳德信

最近網路流傳一則笑話：去年父親節，兒子因為太忙沒辦法陪父親吃飯過節，於是找來一位美女陪父親一晚；今年父親節快到了，兄弟姊妹齊聚陪父親吃飯，卻只見老父親板著臉、不肯就座，嘴裡叨念著：「搞得那麼複雜幹嘛？像去年那樣簡簡單單多好！」

莞爾一笑之時，我們明白，男人無論到了幾歲，還是很在意「性福」的時刻，如何重振床上雄風，成了不少邁入更年期男性的課題。

臨床常見的男性性功能障礙包括勃起功能障礙和早洩，但根據國內男性學醫學會統計發現，40歲以上男性約25%有勃起障礙，相當於每4人就有1人有這個困擾，早洩盛行率也有約30%。

請繼續往下閱讀...

中壢天晟醫院院長蔡芳生在門診遇過一位年約45歲的男性中高階主管，正值事業巔峰，為了打拚事業，除了熬夜工作，還得加班應酬，吃進許多高油脂、高熱量的食物。

但是每每關起房門，想和太太享受閨房情趣，「下半身」卻不爭氣，無法勃起，讓他每次行房都很緊張害怕，擔心表現不好，因為受挫，又更害怕下一次行房，陷入惡性循環……

這樣的現象持續半年以上，終於在太太鼓勵下一同就診，檢查發現除了面臨男性更年期，睪固酮下降，也有血管功能不佳的問題。經過補充荷爾蒙和改善飲食習慣，多攝取有益心血管功能的食物，終於讓他重振雄風，夫妻感情更升溫！

西醫觀點：男性荷爾蒙不足、血管功能不佳、神經無法作用

蔡芳生指出，陰莖勃起的關鍵是男性荷爾蒙（睪固酮）、神經、血管。睪固酮使男性有性慾，大腦下達指令後經由神經傳導，再使陰莖血管充血、勃起。

因此，荷爾蒙不足、神經功能無法作用、血管功能不良，對會導致勃起障礙。臨床上最常見是血管功能不佳，連帶影響勃起功能，比如高血壓、高血脂、糖尿病。

早洩則與神經敏感度比較相關，如果敏感度比較高，可能受到一點點刺激就無法控制而射精。

其中又牽涉到感覺神經和自主神經：感覺神經會傳導對陰莖的刺激，自主神經則是控制射精。由於射精過程是一種反射動作，由自主神經管控，如果無法有效控制，就會反射射精。所以早洩通常和個人的體質有關。

中醫觀點：腎氣不足

從中醫的觀點，性功能主要與腎氣不足有關。彰濱秀傳紀念醫院中醫部主任呂友文指出，腎主命門之火，「腎陽」主要影響性行為功能，例如陽痿、不舉；「腎陰」則是製造精卵的生殖能力，如不孕症、精蟲活動力不足等。

《內經》提到，16歲是腎氣最旺盛的時候，56歲後開始走下坡，符合西醫提出人體去氫皮質酮（DHEA，腎上腺皮質分泌的一種荷爾蒙前驅物質）在20多歲達到高峰，30多歲以後開始下降，50多歲時降到年輕時的30%。所以中醫治療陽痿的補腎藥，大多有促進身體製造睪固酮的作用。

(長期漠視性功能障礙，可能引發其他更嚴重的身心問題。圖片來源：pixabay)

性功能障礙，身心都可能出問題

雖然性功能障礙是生理問題，但若長期漠視，或因害怕承認，羞於啟齒、就醫，可能引發其他更嚴重的身心問題，比如：

●性生活滿意度下降，衍生心理疾病

已經有調查報告發現，勃起障礙使夫妻、情侶的性生活滿意度及婚姻生活滿意度都跟著下降；國內統計更發現，約四分之一的早洩病人有憂鬱症，將近7成的人失去信心和自尊，甚至高達一半的人因為早洩經驗，不敢再投入下一段感情。

●腎氣不足，其他臟腑也可能出問題

心、肝、脾、肺、腎各臟腑之間會互相滋補，例如「腎陽」旺盛會推動「心陽」、「脾陽」、「肺陽」也跟著旺盛，即心臟收縮、消化吸收及心肺功能都比較好，人看起來有元氣、有精神。但如果腎氣不足，其他臟腑功能也可能受影響。

這樣吃，有助重振雄風

雖然性功能會隨著年紀增長，逐步走下坡，但根據中西醫論點，還是可以從飲食下手，醫師們提出飲食指南，教男性怎麼吃，有助改善勃起功能障礙，但是早洩主要和個人體質有關，比較難透過飲食改善：

(果仁有益於補充男性荷爾蒙。圖片來源：呂恩賜)

1.有助血管功能的食物：蔡芳生表示，典型有助血管功能的是 地中海飲食，強調低脂、低熱量、不飽和脂肪酸含量高、抗氧化物 ，像是全穀類食物、蔬菜、水果、豆類、堅果類，肉類建議選擇白肉，如魚、家禽等。另外，少量紅酒也能保護心血管，幫助勃起功能；適量葉酸也能保護神經。

2.補充荷爾蒙的食物：呂友文表示，有益於男性荷爾蒙的食物包括銀杏、韭菜、芝麻、葵瓜子、核桃仁、杏仁、花生、松子仁等果仁，帶殼海鮮也能增強性能力。他也推薦補腎助陽食譜，可以到中藥房買鎖陽、淫羊藿、肉苁蓉和枸杞各3錢，核桃5錢，以電鍋燉雞服用。

蔡芳生建議，若經醫師診斷是明顯缺少荷爾蒙的男性，也可直接使用經過純化的荷爾蒙補充劑，包括口服、塗抹凝膠、針劑注射等，是安全且有效的治療方法。

3.幫助製造精蟲的食物：海鮮類中的蠔、蝦、蟹等，鋅含量都很豐富，有助製造精蟲，改善精蟲品質。呂友文解釋，因為男性精液裡含有大量的鋅，當男性體內鋅不足，就可能影響精子的數量與質量。

良好生活型態，也有助改善性功能

醫師建議，除了調整飲食，運動能增強肌耐力和血液循環，有助勃起功能；充足睡眠也有助受損的血管獲得良好修復；同時要注意補充水分，避免血液濃度過高，影響血管功能；更重要是保持良好心情，時時刻刻保持正面的想法。提醒如果有性功能問題，要積極正視它，並進一步尋求專業醫師的協助與治療。

延伸閱讀：

男性「起不來」 7個生活習慣助改善

別再當「床上逃太郎」！ 伴侶重燃性福的7個祕密

最好的性愛處方非藥物 而是這兩件事

不只性功能障礙，「這件事」也是男性更年期警訊 中醫教你5方法緩解

性生活美滿看「次數」？ 專家說：重質不重量

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章