刮痧有助瘦身！　醫授「6部位刮法」擺脫減肥停滯期

▲經絡刮痧有助瘦身，度過減肥停滯期。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

減肥除了控制飲食和運動之外，也可透過「經絡刮痧」來輔助！中醫師指出，刮痧主要是透過經絡傳導作用，促進血液、淋巴液的循環功能，幫助淋巴回流順暢，藉以達到調整促進代謝，而不少人都會面臨到的減肥停滯期，這時就可以利用刮痧幫助度過停滯期。

中醫師賴睿昕指出，中醫認為經絡瘀阻大多是代謝不佳，西醫又稱為淋巴回流不好，刮痧就是在人體尋找對某些疾病的特殊反應點或穴道，進行良性刺激，反覆的刮、捏、提、擠、挑，使皮膚出現片狀或點片狀瘀斑或出血，幫助身體循環。

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賴睿昕強調，刮痧減肥是側重於減脂肪，但一個人體重若是在正常範圍之內，做刮痧後，體重自然變化不會很大，只是針對局部一些脂肪進行重新構造，幫助改善體型，通常刮痧點會以三焦經、大腸經、脾經、胃經和膽經為主。

另外，要特別注意的是，刮痧不是痧越多越好，刮痧只是根據中醫學理論選擇穴位和針對性的部位，加快皮下組織運行，刺激皮下脂肪細胞的軟化。賴睿昕提醒，孕婦、皮膚病、年老體弱、皮膚過敏、過敏性紫斑症、血小板減少症、癌症或皮膚上有傷口的人，都不適合利用刮痧輔助瘦身。

▲刮痧主要是根據中醫學理論選擇穴位和針對性的部位。（圖／記者趙于婷攝）

【6部位刮痧減肥法】

1.手臂：使用刮痧板的側面，從手臂內側到蝴蝶袖的位置，由肩膀朝手肘刮動，兩隻手臂輪流進行。

2.臀部：以刮痧版的側面，由大腿根部與臀部交接的位置向腰部的方向刮動，兩側輪流進行。

3.腰部：使用刮痧板的側面，由心窩往恥骨的方向朝下刮動，也可針對側腹部進行按摩，兩側輪流進行。

4.大腿部：使用刮痧板的側面，在大腿內側由膝蓋的方向往大腿根部向上刮，至於大腿外側，則由大腿根部往膝蓋的方向朝下疏通，雙腿輪流進行。

5.腹部：使用刮痧板圍繞著肚臍周圍做順時針刮揉。

6.小腿部：使用刮痧板的側面，在小腿後側由腳踝的方向往膝關節向上刮，雙腿輪流進行。

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