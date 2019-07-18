人體捕蚊燈是你？中醫教你自製「隨身防蚊包、草本防蚊液」

▲中醫防蚊包也能達到驅蚊效果。（圖／記者趙于婷攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

夏季是蚊蟲孳生的季節，大部分的人都會使用防蚊液或捕蚊燈來防蚊，但中醫藥師也推薦可以自製「防蚊包、草本防蚊液」，一般的防蚊包香氣約可維持一個月，當防蚊包味道不明顯時就要汰換，而防蚊液就是將防蚊包浸泡後，取出裝罐，即可用來噴灑在衣物或皮膚上，但防蚊包辛香類藥材較多，嬰幼兒和孕婦不適合長時間使用。

台北市立聯合醫院中醫藥師黃品臻指出，一般中藥防蚊包內大多含有艾葉、丁香、石菖蒲、白芷、薄荷及藿香等芳香類藥材，除了驅蚊作用外，也依不同組成配方，也有助醒脾溫胃、抗菌、開竅寧神等不同效用。

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黃品臻說明，防蚊包中藥材揮發油自然散發的氣味，是蚊蟲不喜歡的味道，因此可用來驅蚊；另外，中藥材丁香可醒脾溫胃，胃口不好者，聞聞香包能刺激食欲；金銀花、白芷，具有抗菌、抗病毒效果，置於環境中可預防病原入侵；石菖蒲、薄荷，具開竅寧神、清利頭目之作用，有助醒神益智。

▲中藥防蚊包內大多含有艾葉、丁香、石菖蒲、白芷等藥材。

除了直接使用防蚊包之外，也可再製成草本防蚊液。只要將防蚊包浸泡於75%酒精與水1：1溶液中，密封並置於陰涼處浸泡三日，取出防蚊包後，即可噴灑在衣物或皮膚上。

黃品臻提醒，香包不可內服，由於香包內的辛香類藥材較多，嬰幼兒和孕婦（尤其是懷孕前三個月）不宜長時間隨身佩戴，而防蚊液雖為天然本草配方，如果是敏感性肌膚或幼童肌膚在使用上仍需注意，因驅蚊類中藥大多含有芳香物質和揮發油，可能刺激皮膚和黏膜，若屬過敏體質、皮膚有傷口者應慎用，特別是不要貼身佩戴，將防蚊包置於通風處即可。

▲防蚊包浸泡後裝罐，即可用來噴灑在衣物或皮膚上。