「更年期專線」破10萬通！專家揭3大常見問題：生理最多

▲更年期會有盜汗、失眠和經期不規則等不舒服症狀。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

更年期常會有盜汗、臉紅發熱、心悸及經期不規則等不舒服症狀，國健署也為此設立「更年期保健諮詢服務專線0800-00-5107」，由專業護理師提供民眾免費的電話服務，至今累計服務量已超過10萬通，且根據統計，諮詢常見的3大問題為生理問題、睡眠問題及精神心理問題。

國健署慢性疾病防治組組長陳妙心指出，更年期來臨前，除了必須面對生理變化外，也常感到疲倦、健忘、焦慮等心理不適，而進入更年期後，身體隨年紀增長逐漸產生變化，特別是血管擴張失調引起的心悸、潮熱、睡眠不佳、疲倦、情緒不穩等現象。

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為協助民眾了解更年期的身心轉變及其可能產生的不適症狀，國健署自92年起設置「更年期保健諮詢專線0800-00-5107」，至今累計服務量已超過10萬通，依107年更年期諮詢專線服務資料顯示，民眾來電總通話數達6,402通，諮詢常見的3大問題為生理問題（如心悸、熱潮紅等）、睡眠問題（如失眠）及精神心理問題（疲倦、情緒不穩等）。

另外，也應做好更年期自我照護，包括遵守低脂、高纖、高鈣的原則，並建議補充天然雌激素食物，如黃豆類及其製品、全穀雜糧、牛蒡等食物；盡量不吃點心、零食、宵夜、含糖飲料；選用以蒸、煮、烤、滷等低油方式烹調的食物。

更要盡量維持規律的生活作息及運動，每天運動至少30分鐘，並保持樂觀的心情，避免日夜顛倒、焦慮及憂鬱等負面情緒；在睡前做溫和及放鬆身心的活動，如泡熱水澡、呼吸運動，有助安心入眠，避免劇烈活動以影響睡眠品質。

