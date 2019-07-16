坐骨神經不想開刀也行　「神經阻斷術」緩解疼痛

▲吳明哲醫師建議，坐骨神經痛還未達到非開刀不可時，可由專業疼痛科醫師進行疼痛治療。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名黃姓男子，因為長期有坐骨神痛的問題，幾乎每天都坐立難安很痛苦。根據統計，80％的民眾都有神經壓迫下背痛的問題，其中坐骨神經痛是最常見且容易影響日常生活的問題之一，因此醫師建議，坐骨神經痛若尚未達到非開刀不可的急迫程度，可由專業疼痛科醫師進行疼痛治療，協助改善症狀不適。

後龍診所復健科醫師吳明哲指出，坐骨神經痛常發生在肥胖、年紀大、經常搬重物、長時間彎腰或久坐、以及糖尿病病人的身上。原因是脊椎椎間盤突出、脊椎退化骨刺、脊椎孔狹窄或是腫瘤等壓迫到坐骨神經；另外，像是梨狀肌及下肢肌肉筋膜等問題，也會造成坐骨神經痛的產生。

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▲醫師表示，疼痛治療是在超音波顯影下注射治療藥物，來緩解疼痛症狀。（圖／記者黃孟珍翻攝）

吳明哲也說，坐骨神經痛典型特徵是腰部脊椎到臀部、大腿、小腿肚直到足踝的各種異常疼痛感，如：刀割、觸電麻木或燒灼熱等；更嚴重時可能造成下肢無力、行走困難、坐臥不安，影響日常生活。

醫生也建議大家，在坐骨神經痛症狀明顯、但尚未達到開刀的急迫程度時，可由專業疼痛科醫師進行神經阻斷術治療。根據病況不同，在超音波顯影下將治療藥物注射至神經孔、腰椎橫突或硬脊膜外腔，來緩解疼痛症狀。

過程中無需麻醉、安全性高且在診間即可執行。對於長期因坐骨神經痛而煩惱，且不想接受手術治療的病人，建議可與醫師討論並接受檢查評估，找出最適合的治療方式。