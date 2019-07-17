糖分高影響發育　WHO：6~36月大孩童食品禁止添加甜味

▲副食品糖分過高。（示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

世界衛生組織（WHO）最新研究顯示，市面上販售的嬰幼兒副食品中，即使是鹹味產品，含糖量也很高，而這可能會導致牙齒腐爛，並影響味覺喜好發育，因此呼籲孩童的食品中不應該添加糖、果汁等甜味劑。目前WHO已擬訂好一份針對6至36個月大的嬰幼兒「營養模型」，預計在下次會議中進行討論。

WHO歐洲區域辦事處表示，在2017年11月到2018年1月期間，針對奧地利、保加利亞、匈牙利和以色列約516家商店收集了近8000種的嬰幼兒食品或飲料，並進行產品包裝和廣告訊息分析，發現各自有28%至60%的比例不同，但標示皆有註明適合6個月以下的孩童食用；其中有3個國家的產品成分中近三分之一包含糖分、濃縮果汁或其他甜味劑。

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WHO歐洲區域辦事處還發現，2016年至2017年在英國、丹麥與西班牙銷售的嬰幼兒食品，大多都符合鹽、蛋白質、脂肪與碳水化合物的相關指南標準，但其中的含糖量還是過高，舉例來說，果泥中的糖分就佔了70％熱量。

雖然含糖量高不違反歐盟法律，但WHO認為這些嬰幼兒食品並沒有遵守不能向6個月以下的孩童販賣商業性副食品的規定，且所添加的糖分和調味劑都有可能會影響發育和飲食習慣，像是濃縮果汁就應該全面性的禁止；水果飲料、加糖的牛奶以及蛋糕、甜點等，都不能再標示適合36個月大以下孩童食用。

WHO警告，給嬰幼兒餵食市面上所販售的高糖食品，恐怕會傷害到乳齒，並可能造成偏好甜食的習慣，進而導致過胖，或是罹患肥胖相關疾病；含糖量高的嬰兒食品，則不應該再銷售給36個月以下的孩童食用。WHO也曾建議每位媽媽盡量完全哺乳至6個月大，並在2016年時把不適當的食品指南做修正。

WHO歐洲區域辦事處主任賈卡（Zsuzsanna Jakab）表示，嬰幼兒時期的營養非常重要，能確保孩童健康的成長，且長大後還能預防超重、肥胖，以及與飲食相關的非傳染性疾病，是確保健康生活方式重要一環。

目前WHO有擬定好一份針對6至36個月嬰幼兒的「營養模型」，為各年齡層的孩童提供適當的飲食指南，現在已交由各會員國和利益相關方進行評估，預計在下次會議中討論。